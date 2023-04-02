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Ликвидация Татарского: в россии запутались с подозреваемыми

2 апреля 2023 23:51
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Последствия взрыва в кафе
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В воскресенье, 2 апреля, в кафе Пригожина произошел взрыв, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский. В россии сразу начали выдвигать кандидатуры подозреваемых, путаюсь в своих данных.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Так, ранее росСМИ писали, что обвиняемой в смерти Татарского — Мария Ярун, жительница Ивано-Франковска, которая спрятала взрывчатку в статуэтку и подарила пропагандисту.

"Пока она находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — пишут росСМИ.

Н со временем появилась новая версия. Теперь подозреваемая — Дарья Трепетова. Сообщают, что раньше ее задерживали на антивоенных митингах, и это именно она принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой и подарила ее Татарскому.

Отмечается, что по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского также разыскивают мужа Дарьи — Дмитрия Рылова. Он подозревается в соучастии во взрыве в кафе, где проходила встреча с пропагандистом.

Как утверждают российские СМИ, жену Рылова – Дарью Трепову – следователи недавно задержали.

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Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

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