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Ліквідація Татарського: у росії заплутались із підозрюваними

2 квітня 2023 23:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки вибуху у кафе
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У неділю, 2 квітня, в кафе Пригожина стався вибух, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. У росії одразу почали висувати кандидатури підозрюваних, плутаюсь у своїх даних.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Так, раніше росЗМІ писали, що обвинуваченою у смерті Татарського — Марія Ярун, жителька Івано-Франківська, яка заховала вибухівку у статуетку і подарувала пропагандисту.

"Наразі вона знаходиться в одній із лікарень Санкт-Петербурга. Її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості", — пишуть росЗМІ.

Але згодом з'явилася нова версія. Тепер підозрювана — Дар'я Трепетова. Повідомляють, що раніше її затримували на антивоєнних мітингах і це саме вона принесла до кафе статуетку із вибухівкою та подарувала її Татарському

Зазначається, що за підозрою у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського також розшукують чоловіка Дар'ї  — Дмитра Рилова. Його підозрюють у співучасті у вибуху в кафе, де проходила зустріч із пропагандистом.

Як стверджують російські ЗМІ, дружину Рилова – Дар'ю Трепову — слідчі нещодавно затримали. 

скріншот

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

З цього приводу  в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

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