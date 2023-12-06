Ликвидация Кивы — как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
6 декабря этого года экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит в Подмосковье. Поэтому сеть взорвалась мемами украинцев о ликвидации пророссийского предателя.
Новини.LIVE собрали подборку народного творчества о реакции на гибель одиозного нардепа.
Как отреагировали украинцы на убийство Кивы
С момента появления информации о смерти Ильи Кивы, украинцы создали немало мемов, в которых описывается ликвидация экс-нардепа от партии "ОПЗЖ". Нардеп был изображён в виде винтика, в виде перемолотого в блендере плода киви, и даже стал победителем в номинации "Смерть года" по версии журнала TIME.
На смерть экс-политика "отреагировали" даже в компьютерных играх, например, в гангстерских боевиках серии Mafia и Grand Theft Auto 6.
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Заметим, что в сети даже появилось "фото" тела нардепа с места убийства.
Реакция публичных персон
Также на смерть Кивы отреагировали и в публичных кулуарах, например, ведущий "Телевидение Торонто" Анатолий Остапенко и стендап-юморист Антон Тимошенко. А также ряд других пользователей Twitter.
Кстати, судя по одному из сообщений Кивы, нардеп собственноручно мог констатировать, что его могут ликвидировать.
Ну, а самый творческий подход оказался к получению погибшим бывшим политиком номинации "Смерть года" по версии журнала TIME.
Напомним, что в СБУ подтвердили смерть Ильи Кивы. А еще недавно нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках.
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