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Ликвидация Кивы — как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя

6 декабря 2023 18:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ликвидация Кивы — как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Один из мемов об Илье Киве. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

6 декабря этого года экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит в Подмосковье. Поэтому сеть взорвалась мемами украинцев о ликвидации пророссийского предателя.

Новини.LIVE собрали подборку народного творчества о реакции на гибель одиозного нардепа.

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С момента появления информации о смерти Ильи Кивы, украинцы создали немало мемов, в которых описывается ликвидация экс-нардепа от партии "ОПЗЖ". Нардеп был изображён в виде винтика, в виде перемолотого в блендере плода киви, и даже стал победителем в номинации "Смерть года" по версии журнала TIME.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети
Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети

На смерть экс-политика "отреагировали" даже в компьютерных играх, например, в гангстерских боевиках серии Mafia и Grand Theft Auto 6.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети

Внимание, присутствует нецензурная лексика 18+

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети

Заметим, что в сети даже появилось "фото" тела нардепа с места убийства.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети
Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети

Реакция публичных персон

Также на смерть Кивы отреагировали и в публичных кулуарах, например, ведущий "Телевидение Торонто" Анатолий Остапенко и стендап-юморист Антон Тимошенко. А также ряд других пользователей Twitter.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Пост Остапенко. Источник: Twitter
Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Пост Тимошенко. Источник: Twitter
Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: Twitter
Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: Twitter

Кстати, судя по одному из сообщений Кивы, нардеп собственноручно мог констатировать, что его могут ликвидировать.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Один из постов Ильи Кивы. Источник: соцсети

Ну, а самый творческий подход оказался к получению погибшим бывшим политиком номинации "Смерть года" по версии журнала TIME.

Ликвидация Кивы как украинцы в соцсетях реагируют на смерть предателя
Источник: соцсети

Напомним, что в СБУ подтвердили смерть Ильи Кивы. А еще недавно нейросеть заставила легендарные украинские мемы заговорить на иностранных языках.

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