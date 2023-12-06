Ліквідація Киви — як українці у соцмережах реагують на смерть зрадника

Один із мемів про Іллю Киву. Фото: соцмережі

6 грудня цього року екснардепа Верховної Ради Іллю Киву було вбито в Підмосков'ї. Через це мережа вибухнула мемами українців про ліквідацію проросійського зрадника.

Новини.LIVE зібрали підбірку народної творчості про реакцію на загибель одіозного нардепа.

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Як відреагували українці на вбивство Киви

З моменту появи інформації про смерть Іллі Киви, українці створили чимало мемів, в яких описується ліквідація екснардепа від партії "ОПЗЖ". Нардепа зображували у вигляді гвинтика, у вигляді перемеленого у блендері плоду ківі та навіть переможцем у номінації "Смерть року" за версією журналу TIME.

Джерело: соцмережі

Джерело: соцмережі

На смерть експолітика "відреагували" навіть у комп'ютерних іграх, наприклад у гангстерських бойовиках серії Mafia та Grand Theft Auto 6.

Джерело: соцмережі

Увага, присутня нецензурна лексика 18+

Джерело: соцмережі

Зауважимо, що в мережі навіть "з'явилося фото" тіла нардепа з місця вбивства.

Джерело: соцмережі

Джерело: соцмережі

Реакція публічних персон

Також на смерть Киви відреагували й в публічних кулуарах, наприклад, ведучий "Телебачення Торонто" Анатолій Остапенко та стендап-гуморист Антон Тимошенко. А також і низка користувачів Twitter.

Пост Остапенка. Джерело: Twitter

Пост Тимошенка. Джерело: Twitter

Джерело: Twitter

Джерело: Twitter

До речі, судячи з одного з дописів Киви, нардеп власноруч міг констатувати, що його можуть ліквідувати.

Один із постів Іллі Киви. Джерело: соцмережі

Ну а найкреативніший підхід виявився до отримання загиблим колишнім політиком номінації "Смерть року" за версією журналу TIME.

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що в СБУ підтвердили смерть Іллі Киви. А ще не так давно нейромережа змусила легендарні українські меми заговорити іноземними мовами.