Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Врачи в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке arrow

Врачи в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке

14 мая 2023 13:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Врачи в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке
Врачи в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке. Фото: Facebook/Виталий Кубань
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке. Он потерял лапу из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает врач-хирург Виталий Клубань.

Читайте также:

Детали операции

По словам хирурга, черный терьер был в саду, когда оккупанты обстреляли Харьковщину запрещенными кассетными снарядами.

Операцию провели на базе Салтовской ветеринарной клиники. Сам имплант распечатали на 3D-принтере.

Как отмечается, ни большой вес, ни сам протез не мешают собаке бегать.

 

Напомним, ранее мы писали, ночью 14 мая оккупанты массово обстреливали города и гражданское население Украины. На Харьковщине враг наносил ракетные удары. Олег Синегубов сообщил, что пострадавших нет.

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас