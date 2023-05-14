Врачи в Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке. Фото: Facebook/Виталий Кубань

В Харькове впервые поставили биоинтегрированный протез собаке. Он потерял лапу из-за обстрелов россиян.

Об этом сообщает врач-хирург Виталий Клубань.

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По словам хирурга, черный терьер был в саду, когда оккупанты обстреляли Харьковщину запрещенными кассетными снарядами.

Операцию провели на базе Салтовской ветеринарной клиники. Сам имплант распечатали на 3D-принтере.

Как отмечается, ни большой вес, ни сам протез не мешают собаке бегать.

Напомним, ранее мы писали, ночью 14 мая оккупанты массово обстреливали города и гражданское население Украины. На Харьковщине враг наносил ракетные удары. Олег Синегубов сообщил, что пострадавших нет.

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска снова атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами и ракетами. Всего в течение ночной атаки уничтожены три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.