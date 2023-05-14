Лікарі в Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці. Фото: Facebook/Віталій Кубань

У Харкові вперше поставили біоінтегрований протез собаці. Він втратив лапу через обстріли росіян.

Про це повідомляє лікар-хірург Віталій Клубань.

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Деталі операції

За словами хірурга, чорний тер’єр був у садку, коли окупанти обстріляли Харківщину забороненими касетними снарядами.

Операцію зробили на базі Салтівської ветеринарної клініки. Сам імплант роздрукували на 3D принтері.

Як зазначається, ні велика вага, ні сам протез не заважають песику бігати.

Нагадаємо, раніше ми писали, вночі 14 травня окупанти масово обстрілювали міста та цивільне населення України. На Харківщині ворог завдавав ракетних ударів. Олег Синєгубов повідомив, що постраждалих немає.

У ніч проти 14 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну з різних напрямків ударними дронами та ракетами. Загалом, протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.