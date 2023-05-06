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Кулеба наградил девочку, отказавшуюся выступать на фестивале из-за участия РФ

6 мая 2023 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кулеба наградил девочку, отказавшуюся выступать на фестивале из-за участия РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал на брифинге. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наградил специальной благодарностью Софию Самолюк. Девочка отказалась выступать на фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя из России.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Instagram.

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Министр МИД отметил, что 13-летняя София Самолюк также поразила весь мир своей речью. Она не спела, однако сказала важные слова, чем и одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

"Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженного знака отличия. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии", — написал Кулеба.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Напомним, что молодая украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась от участия в проходящем в Италии международном конкурсе Sanremo Junior 2023. Причиной стало участие россиян.

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