Кулеба наградил девочку, отказавшуюся выступать на фестивале из-за участия РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступал на брифинге. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба наградил специальной благодарностью Софию Самолюк. Девочка отказалась выступать на фестивале в Сан-Ремо из-за присутствия представителя из России.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Instagram.

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Министр МИД отметил, что 13-летняя София Самолюк также поразила весь мир своей речью. Она не спела, однако сказала важные слова, чем и одержала победу для Украины в Сан-Ремо.

"Я благодарен ей за этот поступок и не хочу, чтобы из-за организаторов фестиваля она осталась без заслуженного знака отличия. Поэтому отмечаю ее специальной благодарностью Министра иностранных дел Украины за победу духа в культурной дипломатии", — написал Кулеба.

Напомним, что молодая украинская вокалистка София Самолюк из Киева отказалась от участия в проходящем в Италии международном конкурсе Sanremo Junior 2023. Причиной стало участие россиян.