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Кулеба нагородив дівчинку, що відмовилася виступати на фестивалі через участь РФ

6 травня 2023 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба нагородив дівчинку, що відмовилася виступати на фестивалі через участь РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступав під час брифінгу. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагородив спеціальною подякою Софію Самолюк. Дівчинка відмовилась виступати на фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника з Росії.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Деталі

Міністр МЗС зазначив, що 13-річна Софія Самолюк також вразила весь світ своєю промовою. Вона не заспівала, однак сказала важливі слова, чим і здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

"Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії", — написав Кулеба.

 

Нагадаємо, що молода українська вокалістка Софія Самолюк з Києва відмовилась від участі у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023, який проходить в Італії. Причиною стала участь росіян. 

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