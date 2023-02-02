Теракт у мечети в Пакистане: появилось фото терориста

Появилось фото террориста, взорвавшего мечеть в Пакистане

Террорист-смертник, взорвавший бомбу у мечети на территории полицейского комплекса в Пешаваре, был членом пакистанского Талибана. Совершил теракт он под видом полицейского.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пакистанские официальные лица.

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Как рассказал начальник полиции пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Моаззам Джа Ансари, на записях с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый террорист прибыл в полицейский контрольно-пропускной пункт на скутере в понедельник. Он спросил у констебля направление к мечети, и его пропустили, поскольку он был в форме.

"Это был террорист-смертник, и мы отследили его движение. Он был в полицейской форме", — сказал Ансари, добавив, что у террориста, вероятно, есть сообщники.

Полиция считает, что террорист для своей атаки использовал 12 килограммов взрывчатки.

Что известно о количестве жертв и пострадавших

Чиновник пояснил, что ранее официальные лица сообщали о более чем 100 погибших, но некоторые из тел были подсчитаны дважды. Сейчас есть информация о 83 погибших. Также известно, что в результате взрыва пострадали 217 человек.

В результате мощного взрыва были разрушены стены мечети, ее стеклянные окна и двери.

Большинство людей, оказавшихся под завалами здания, были найдены мертвыми.

Кто ответственен за теракт

CNN отмечает, что взрыв 30 января свидетельствует об ухудшении ситуации с безопасностью в Пешаваре, граничащей с Афганистаном столице беспокойной провинции Хайбер-Пахтунхва и месте частых нападений пакистанского Талибана, известного как Техрик-и-Талибан.

Техрик-и-Талибан разослал противоречивые сообщения о том, стоит ли он за атакой. Представители организации Сарбакаф Мохманд и Омар Мукарам Хурасани ранее заявляли, что взрыв был "местью" за смерть боевика организации Халида Хорасани в прошлом году, однако главный представитель группы Мухаммад Хорасани позже опроверг причастность к атаке.

Напомним, 30 января в Пакистане в городе Пешавар произошел мощный взрыв в мечети.

Взрыв произошел во время послеобеденной молитвы в северо-западном городе у границы страны с Афганистаном около 13:30 по местному времени.

Peshawar is the target again 💔 pic.twitter.com/OwEPWKtvxJ — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) January 30, 2023

Среди погибших было много полицейских. Пакистанский чиновник предположил, что целью нападения была полиция. Премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф решительно осудил террористические действия. В своем заявлении Шариф сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".