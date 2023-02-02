Теракт у мечеті в Пакистані: з'явилося фото нападника

З'явилося фото терориста, який підірвав мечеть у Пакистані

Терорист-смертник, який підірвав бомбу у мечеті на території поліцейського комплексу в Пешаварі, був членом пакистанського Талібану. Здійснив теракт він під виглядом поліцейського.

Про це повідомляє CNN з посиланням на пакистанських офіційних осіб.

Подробиці

Як розповів начальник поліції пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва Моаззам Джа Ансарі, на записах із камер відеоспостереження видно, як підозрюваний терорист прибув до поліцейського контрольно-пропускного пункту на скутері в понеділок. Він запитав у констебля напрямок до мечеті, і його пропустили, оскільки він був у формі.

"Це був терорист-смертник, і ми відстежили його рух. Він був у поліцейській формі", — сказав Ансарі, додавши, що у терориста, імовірно, є спільники.

Поліція вважає, що терорист для своєї атаки використав 12 кілограмів вибухівки.

Що відомо про кількість жертв і постраждалих

Чиновник пояснив, що раніше офіційні особи повідомляли про понад 100 загиблих, але деякі з тіл були підраховані двічі. Зараз є інформація про 83 загиблих. Також відомо, що внаслідок вибуху постраждали 217 осіб.

Внаслідок потужного вибуху були зруйновані стіни мечеті, її скляні вікна та двері.

Більшість людей, які опинилися під завалами будівлі, були знайдені мертвими.

Хто відповідальний за теракт

CNN зазначає, що вибух 30 січня свідчить погіршення ситуації з безпекою в Пешаварі, столиці неспокійної провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, і місці частих нападів пакистанського Талібану, відомого як Техрік-і-Талібан.

Техрік-і-Талібан розіслав суперечливі повідомлення про те, чи стоїть він за атакою. Представники організації Сарбакаф Мохманд і Омар Мукарам Хурасані раніше заявляли, що вибух був "помстою" за смерть бойовика організації Халіда Хорасані минулого року, однак головний представник групи Мухаммад Хорасані пізніше спростував причетність до атаки.

Нагадаємо, 30 січня у Пакистані в місті Пешавар стався потужний вибух у мечеті.

Вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом.

Peshawar is the target again 💔 pic.twitter.com/OwEPWKtvxJ — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) January 30, 2023

Серед загиблих було багато поліцейських. Пакистанський чиновник припустив, що метою нападу була саме поліція. Прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив терористичні дії. У своїй заяві Шаріф сказав, що ті, хто стоїть за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом".