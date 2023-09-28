Крымский мост впервые за время войны закрыли на ночь

Крымский мост. Фото: росСМИ

На временно оккупированном украинском полуострове россияне перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Сделали они это сегодня, 28 сентября.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крымский мост: опертивная информация".

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По информации источника, такое решение является "временным".

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Остановка движения

В свою очередь в Министерстве транспорта РФ сообщили, что ночью 29 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту будет приостановлено.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируется ограничение движения транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", — отметили в сообщении.

Напомним, украинская армия уже активно использует западное дальнобойное оружие — британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, нанеся этими крылатыми ракетами сокрушительные удары по российским военным объектам на оккупированных территориях Украины. Об успехах и перспективах этого оружия мы рассказали в нашем материале.