Крымский мост впервые за время войны закрыли на ночь
На временно оккупированном украинском полуострове россияне перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Сделали они это сегодня, 28 сентября.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крымский мост: опертивная информация".
Что говорят оккупанты
По информации источника, такое решение является "временным".
"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — отметили в сообщении.
Остановка движения
В свою очередь в Министерстве транспорта РФ сообщили, что ночью 29 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту будет приостановлено.
"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируется ограничение движения транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", — отметили в сообщении.
Напомним, украинская армия уже активно использует западное дальнобойное оружие — британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, нанеся этими крылатыми ракетами сокрушительные удары по российским военным объектам на оккупированных территориях Украины. Об успехах и перспективах этого оружия мы рассказали в нашем материале.