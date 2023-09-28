Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Крымский мост впервые за время войны закрыли на ночь arrow

Крымский мост впервые за время войны закрыли на ночь

28 сентября 2023 22:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Крымский мост впервые за время войны закрыли на ночь
Крымский мост. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На временно оккупированном украинском полуострове россияне перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Сделали они это сегодня, 28 сентября.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Крымский мост: опертивная информация".

Читайте также:

Что говорят оккупанты

По информации источника, такое решение является "временным".

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — отметили в сообщении.

Крымский мост
Скриншот сообщения

Остановка движения

В свою очередь в Министерстве транспорта РФ сообщили, что ночью 29 сентября движение автотранспорта по Крымскому мосту будет приостановлено.

"28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируется ограничение движения транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ", — отметили в сообщении.

Напомним, украинская армия уже активно использует западное дальнобойное оружие — британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, нанеся этими крылатыми ракетами сокрушительные удары по российским военным объектам на оккупированных территориях Украины. Об успехах и перспективах этого оружия мы рассказали в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз