Кримський міст вперше за час війни закрили на ніч

Кримський міст. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованому українському півострові росіяни перекрили рух автомобільного транспорту Кримським мостом. Зробили вони це сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Крымский мост: опертивная информация".

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За інформацією джерела, таке рішення є "тимчасовим".

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Зупинка руху

Своєю чергою у Міністерстві транспорту РФ повідомили, що вночі 29 вересня рух автотранспорту Кримським мостом буде припинено.

"28 вересня на автопідходах до Кримського мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21.00 до 06.00 29 вересня у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт", — зауважили у повідомленні.

Нагадаємо, українська армія уже активно використовує західну далекобійну зброю — британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP, завдавши цими крилатими ракетами нищівних ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях України. Про успіхи та перспективи цієї зброї ми розповіли у нашому матеріалі.