Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Кримський міст вперше за час війни закрили на ніч arrow

Кримський міст вперше за час війни закрили на ніч

28 вересня 2023 22:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кримський міст вперше за час війни закрили на ніч
Кримський міст. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На тимчасово окупованому українському півострові росіяни перекрили рух автомобільного транспорту Кримським мостом. Зробили вони це сьогодні, 28 вересня.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Крымский мост: опертивная информация".

Читайте також:

Що кажуть окупанти

За інформацією джерела, таке рішення є "тимчасовим". 

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — зазначили у повідомленні.

Кримський міст
Скриншот допису

Зупинка руху

Своєю чергою у Міністерстві транспорту РФ повідомили, що вночі 29 вересня рух автотранспорту Кримським мостом буде припинено.

"28 вересня на автопідходах до Кримського мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21.00 до 06.00 29 вересня у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт", — зауважили у повідомленні. 

Нагадаємо, українська армія уже активно використовує західну далекобійну зброю — британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP, завдавши цими крилатими ракетами нищівних ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях України. Про успіхи та перспективи цієї зброї ми розповіли у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз