Кримський міст вперше за час війни закрили на ніч
На тимчасово окупованому українському півострові росіяни перекрили рух автомобільного транспорту Кримським мостом. Зробили вони це сьогодні, 28 вересня.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Крымский мост: опертивная информация".
Що кажуть окупанти
За інформацією джерела, таке рішення є "тимчасовим".
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — зазначили у повідомленні.
Зупинка руху
Своєю чергою у Міністерстві транспорту РФ повідомили, що вночі 29 вересня рух автотранспорту Кримським мостом буде припинено.
"28 вересня на автопідходах до Кримського мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21.00 до 06.00 29 вересня у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт", — зауважили у повідомленні.
Нагадаємо, українська армія уже активно використовує західну далекобійну зброю — британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP, завдавши цими крилатими ракетами нищівних ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях України. Про успіхи та перспективи цієї зброї ми розповіли у нашому матеріалі.