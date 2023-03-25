"Кричал о НАТО и угрожал убить": в Финляндии неизвестный напал на депутата парламента

Бен Зискович

Сегодня, 25 марта, на станции метро в столице Финляндии Хельсинки неизвестный напал на члена финского парламента Бена Зисковича. Агрессивный мужчина ударил законодателя в лицо и повалил на землю.

Об этом сообщает Yle.

Подробности инцидента

По данным издания, Зискович ждал метро на платформе одной из станций с двумя членами своей избирательной группы, когда к нему подошел мужчина, который вел себя очень агрессивно.

"Мужчина начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под метро, которое было за моей спиной. После этого он ударил меня рукой по лицу, худшего не произошло", — рассказал Зискович.

Депутат заметил, что нападающий не выглядел психически неуравновешенным или нетрезвым. После содеянного мужчина сошел с перрона, а Зискович с очевидцами последовал за ним.

"Я кричал людям, чтобы фотографировали мужчину, потому что тогда думал, что он уйдет", — рассказывает депутат.

На улице мужчина продолжил выкрикивать Зисковичу оскорбления об иудаизме. В какой-то момент мужчина подбежал к потерпевшему и повалил его на землю. После этого охранники задержали мужчину, а полиция взяла под стражу. Во время падения Зискович поцарапал ладонь, а также получил царапины на коленях.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Нийнисте подписал законы о членстве страны в НАТО. Следовательно, страна завершила все внутренние процедуры для вступления.