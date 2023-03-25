"Кричав про НАТО і погрожував убити": у Фінляндії невідомий напав на депутата парламенту

Бен Зисковіч

Сьогодні, 25 березня, на станції метро у столиці Фінляндії Гельсінкі невідомий напав на члена фінського парламенту Бена Зисковіча. Агресивний чоловік ударив законодавця в обличчя та повалив на землю.

Про це повідомляє Yle.

Подробиці інциденту

За даними видання, Зисковіч чекав метро на платформі однієї зі станцій з двома членами своєї виборчої групи, коли до нього підійшов чоловік, який поводився дуже агресивно.

"Чоловік почав кричати про НАТО, як він хотів би мене вбити та штовхнути під метро, яке було за моєю спиною. Після цього він вдарив мене рукою по обличчю, гіршого не сталося", — розповів Зискович.

Депутат зауважив, що нападник не виглядав психічно неврівноваженим або нетверезим. Після скоєного чоловік зійшов з перону, а Зискович з очевидцями пішов за ним.

"Я кричав людям, щоб фотографували чоловіка, бо тоді думав, що він втече", — розповідає депутат.

Надворі чоловік продовжив викрикувати Зисковичу образи про юдаїзм. У якийсь момент чоловік підбіг до потерпілого і повалив його на землю. Після цього охоронці затримали чоловіка, а поліція взяла під варту. Під час падіння Зискович подряпав долоню, а також отримав подряпини на колінах.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нійністе підписав закони про членство країни у НАТО. Відтак країна завершила всі внутрішні процедури для вступу.