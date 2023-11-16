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Кричала Слава Украине — в Петербурге пенсионерка подожгла автомобиль и пыталась сжечь себя

16 ноября 2023 05:36
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кричала Слава Украине — в Петербурге пенсионерка подожгла автомобиль и пыталась сжечь себя
Женщина говорит по телефону и кричит проукраинские лозунги
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В российском Санкт-Петербурге женщина облила машину разжигающей жидкостью и подожгла ее. При этом она выкрикивала лозунг: "Слава Украине".

Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что на место инцидента приехали правоохранители. После поджога автомобиля, женщина решила сжечь и себя саму. Она облила себя воспламеняющейся жидкостью, но в последний момент у пенсионерки отобрали зажигалку.

По словам владельца авто, он припарковал авто и отошел по делам. Когда он вернулся, то довеола его машины собралась толпа. Автомобиль на тот момент уже был поврежден из-за возгорания – сгорела часть обшивки у лобового стекла.

Кричала "Слава Украине!" В Петербурге пенсионерка подожгла автомобиль и пыталась сжечь себя. Видео
В РФ женщина пыталась поджечь себя. Фото: скриншот с рус. СМИ

Женщина, поджигая авто, не только выкрикивала проукраинские лозунги, но и находилась при этом на связи с неизвестным, держа в руке мобильный телефон. Своему собеседнику она отчитывалась о проделанной "работе".

Гражданку РФ задержали и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Напомним, в Ужгороде работники ТЦК насильно забрали в военкомат водителя автобуса , который отвозил детскую команду из Винницы на соревнования по тхэквондо. В Закарпатском ОТЦК и СП уже отреагировали на такой инцидент.

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