Кричала Слава Украине — в Петербурге пенсионерка подожгла автомобиль и пыталась сжечь себя
В российском Санкт-Петербурге женщина облила машину разжигающей жидкостью и подожгла ее. При этом она выкрикивала лозунг: "Слава Украине".
Об этом пишут российские СМИ.
В РФ женщина хотела себя самосжечь
Отмечается, что на место инцидента приехали правоохранители. После поджога автомобиля, женщина решила сжечь и себя саму. Она облила себя воспламеняющейся жидкостью, но в последний момент у пенсионерки отобрали зажигалку.
По словам владельца авто, он припарковал авто и отошел по делам. Когда он вернулся, то довеола его машины собралась толпа. Автомобиль на тот момент уже был поврежден из-за возгорания – сгорела часть обшивки у лобового стекла.
Женщина, поджигая авто, не только выкрикивала проукраинские лозунги, но и находилась при этом на связи с неизвестным, держа в руке мобильный телефон. Своему собеседнику она отчитывалась о проделанной "работе".
Гражданку РФ задержали и доставили в отделение полиции для дачи показаний.
Напомним, в Ужгороде работники ТЦК насильно забрали в военкомат водителя автобуса , который отвозил детскую команду из Винницы на соревнования по тхэквондо. В Закарпатском ОТЦК и СП уже отреагировали на такой инцидент.
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