Кричала Слава Украине — в Петербурге пенсионерка подожгла автомобиль и пыталась сжечь себя

Женщина говорит по телефону и кричит проукраинские лозунги

В российском Санкт-Петербурге женщина облила машину разжигающей жидкостью и подожгла ее. При этом она выкрикивала лозунг: "Слава Украине".

Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что на место инцидента приехали правоохранители. После поджога автомобиля, женщина решила сжечь и себя саму. Она облила себя воспламеняющейся жидкостью, но в последний момент у пенсионерки отобрали зажигалку.

По словам владельца авто, он припарковал авто и отошел по делам. Когда он вернулся, то довеола его машины собралась толпа. Автомобиль на тот момент уже был поврежден из-за возгорания – сгорела часть обшивки у лобового стекла.

В РФ женщина пыталась поджечь себя. Фото: скриншот с рус. СМИ

Женщина, поджигая авто, не только выкрикивала проукраинские лозунги, но и находилась при этом на связи с неизвестным, держа в руке мобильный телефон. Своему собеседнику она отчитывалась о проделанной "работе".

Гражданку РФ задержали и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

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