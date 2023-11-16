Кричала Слава Україні — у Петербурзі пенсіонерка підпалила автомобіль і намагалась спалити себе

Жінка говорить по телефону і кричить проукраїнські гасла

У російському Санкт-Петербурзі жінка облила машину рідиною для розпалювання та підпалила її. При цьому вона вигукувала гасло:"Слава Україні".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зазначається, що на місце інциденту приїхали правоохоронці. Після підпалу автомобіля, жінка вирішила спалити і себе саму. Вона облила себе займистою рідиною, але в останній момент у пенсіонерки відібрали запальничку.

За словами власника авто, він припаркував авто та відійшов по справах. Коли він повернувся, то довеола його машини зібрався натовп. Автомобіль на той момент вже був пошкоджений через загоряння – згоріла частина обшивки біля лобового скла.

У РФ жінка намагалася підпалити себе. Фото: скриншот з рос. ЗМІ

Жінка підпалюючи авто не лише вигукувала проукраїнські гасла, але й перебувала при цьому на зв'язку з невідомим, тримаючи в руці мобільний телефон. Своєму співрозмовнику вона звітувала про виконану "роботу".

Громадянку РФ затримали та та доправили до відділення поліції для надання свідчень.

Нагадаємо, в Ужгороді працівники ТЦК насильно забрали до військкомату водія автобуса, який відвозив дитячу команду з Вінниці на змагання з тхеквондо. В Закарпатському ОТЦК та СП вже відреагували на такий інцидент.