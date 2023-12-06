Страны G7 наложат санкции на российские алмазы, — СМИ

Алмазы в руках. Иллюстративное фото: mirfactov

Страны G7 согласовали введение санкций на российские алмазы. Они полноценно вступят в силу 1 января 2024 года.

Об этом в совместном заявлении стран-лидеров.

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Как сообщается, во время сегодняшнего виртуального саммита руководство "Большой семерки" окончательно согласовало введение санкций на российские алмазы. Запрет импорта заработает в январе следующего года, далее в течение года будет постепенно вводиться эмбарго на обращение драгоценных камней РФ.

"Мы введем ограничения на импорт добываемых, обрабатываемых или производимых в России непромышленных алмазов, до 1 января 2024 года, после чего до 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских бриллиантов, обработанных в третьих странах", — говорится в совместном заявлении глав G7.

К осени следующего года страны-участницы "Большой семерки", которые являются лидерами в ювелирной сфере, создадут план проверки и сертификации необработанных камней и будут проводить консультации с добытчиками бриллиантов и их партнерами.

Напомним, что недавно страны ЕС выступали против некоторых частей последнего предложенного Еврокомиссией пакета санкций против РФ. Речь идет о так называемом "пункте об отсутствии России".

Еще раньше президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида договорились ужесточить санкции против России и оказывать активную поддержку Украине.