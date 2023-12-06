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Країни G7 накладуть санкції на російські діаманти, — ЗМІ

6 грудня 2023 23:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Країни G7 накладуть санкції на російські діаманти, — ЗМІ
Діаманти в руках. Ілюстративне фото: mirfactov
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Країни G7 погодили запровадження санкцій на російські діаманти. Вони повноцінно наберуть чинності з 1 січня 2024 року. 

Про це у спільній заяві країн-лідерів.

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Як повідомляється, під час сьогоднішнього віртуального саміту, керівництво "Великої сімки" остаточно узгодило запровадження санкцій на російські діаманти. Заборона імпорту запрацює у січні наступного року, далі протягом року поступово вводитиметься ембарго на обіг коштовного каміння РФ.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових діамантів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого до 1 березня 2024 року будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах", — йдеться в спільній заяві голів G7.

До осені наступного року країни-учасники "Великої сімки", які є лідерами у ювелірній сфері, створять план перевірки та сертифікації необробленого каміння і проводитимуть консультації з видобувниками діамантів та їхніми партнерами.

Нагадаємо, що не так давно країни ЄС виступали проти деяких частин останнього запропонованого Єврокомісією пакету санкцій проти РФ. Йдеться про так званий "пункт про відсутність Росії".

Ще раніше президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда домовились посилити санкції проти Росії та надавати активну підтримку Україні.

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