Стоит 100 млн евро — в Италии нашли уникальную картину Боттичелли

Члены группы культурного наследия итальянской полиции наряду с картиной Боттичелли. Фото: карабинеры Неаполя

Удалось найти картину известного художника Сандро Боттичелли в частном доме в итальянском Неаполе. Ее стоимость оценивается в 100 млн евро, шедевр считался потерянным более 50 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Что известно о найденной картине Боттичелли

Отмечается, что картина была написана в XV веке итальянским художником Сандро Боттичелли, известным "Рождением Венеры". Ее хранили сначала в церкви у Санта-Мария-ла-Карита, а позже в частной резиденции одной из местных семей. Потом картина потерялась и считалась утраченной.

"В последний раз власти инспектировали частную резиденцию, где хранилась картина Боттичелли более 50 лет назад. С тех пор непонятным образом картина была забыта властями. Когда после исследования этих подвергавшихся проверке работ мы поняли, что картина Боттичелли находилась в частном доме более 50 лет, мы решили ее осмотреть", — рассказал командующий карабинеров по охране культурного наследия Неаполя Массимилиано Кроче.

В каком состоянии найдено полотно

Как оказалось, произведение искусства находится в ужасном состоянии — имеет многочисленные потертости, на нем также облупился лак. Сейчас полотно отправили на реставрацию. А пока карабинеры выясняют, действительно ли картина принадлежит семье, в доме которой ее нашли.

"Картина такого рода, несмотря на то, что она внесена в список итальянских государственных работ, представляющих общественный интерес, может принадлежать частному лицу, если это лицо способно гарантировать его безопасность, сохранение и уход", — подчеркнул Кроче.

История картины Боттичелли

Известно, что это одна из любимых работ художника, поскольку на ней изображена его любовница Симонетта Каттанео Веспуччи. Эту картину подарили Папе Сиксту IV, который затем передал ее в церковь Санта-Мария-делле-Грацие в Неаполе.

"Папа пожертвовал ее небольшой сельской церкви как дань, чтобы получить экономическую поддержку от могущественной семьи Медичи для финансирования завершения Сикстинской капеллы в период, когда Папа находился в финансовых затруднениях. Многие из нас боролись за возвращение этой картины общине, когда ее следы были утрачены. Сказали, что она оказалась в сейфе. Теперь мы надеемся, что она найдет свое достойное место в музее", — сказал историк искусства Пеппе Ди Масса.

Напомним, что обнаружена также самая древняя пирамида, переписывающая всю историю. Она маскировалась под гору.