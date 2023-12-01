Коштує 100 млн євро — в Італії знайшли унікальну картину Боттічеллі

Члени групи культурної спадщини італійської поліції поруч із картиною Боттічеллі. Фото: карабінери Неаполя

Вдалося знайти картину відомого художника Сандро Боттічеллі в приватному будинку в італійському Неаполі. Її вартість оцінюють у 100 млн євро, шедевр вважався втраченим понад 50 років.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що відомо про знайдену картину Боттічеллі

Зазначається, що картина була написана в XV столітті італійським митцем Сандро Боттічеллі, який відомий "Народженням Венери". Її зберігали спершу в церкві у Санта-Марія-ла-Каріта, а пізніше в приватній резиденції однієї з місцевих родин. Потім картина загубилася й вважалася втраченою.

"Востаннє влада інспектувала приватну резиденцію, де зберігалася картина Боттічеллі понад 50 років тому. Відтоді незрозумілим чином картина була забута владою. Коли після дослідження цих робіт, які підлягали перевірці, ми зрозуміли, що картина Боттічеллі перебувала в приватному будинку понад 50 років, ми вирішили її оглянути", — розповів командувач карабінерів з охорони культурної спадщини Неаполя Массіміліано Кроче.

В якому стані знайдене полотно

Як виявилося, витвір мистецтва перебуває в жахливому стані — має численні потертості, на ній також облупився лак. Наразі полотно відправили на реставрацію. А поки що карабінери з'ясовують, чи дійсно картина належить родині, в будинку якої її знайшли.

"Картина такого роду, попри те, що вона внесена до списку італійських державних робіт, що становлять суспільний інтерес, може належати приватній особі, якщо ця особа здатна гарантувати її безпеку, збереження та догляд", — наголосив Кроче.

Історія картини Боттічеллі

Відомо, що це одна з улюблених робіт художника, оскільки на ній зображена його коханка — Симонетта Каттанео Веспуччі. Цю картину подарували Папі Сиксту IV, який потім передав її до церкви Санта-Марія-делле-Граціє в Неаполі.

"Папа пожертвував її невеликій сільській церкві як данину, щоб отримати економічну підтримку від могутньої родини Медічі для фінансування завершення Сикстинської капели в період, коли Папа перебував у фінансових труднощах. Багато з нас боролися за повернення цієї картини громаді, коли її сліди були втрачені. Сказали, що вона опинилася в сейфі. Тепер ми сподіваємося, що вона знайде своє гідне місце в музеї", — роповів історик мистецтва Пеппе Ді Масса.

Нагадаємо, що виявлено також найдавнішу піраміду, що переписує всю історію. Вона маскувалася під гору.