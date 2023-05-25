Компания Johnson & Johnson приостанавливает импорт контактных линз в РФ

Женщина надевает контактные линзы. Фото: linza.com.ua

Компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки контактных линз в РФ. Об этом стало известно вчера, 24 мая, от дистрибьюторов в России. Продукция компании занимала почти половину российского рынка.

Об этом информируют РосСМИ.

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Поставки в РФ

В среду, 24 мая, компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает поставки контактных линз в РФ. Фирма снабжала линзы Acuvue. В Минпромторге России заявили, что контактные линзы включат в список параллельного импорта, если все же будет полное прекращение поставок.

"Основные поставщики контактных линз на российском рынке — Johnson & Johnson и CooperVision. Наверное, это два крупнейших игрока. С первым точно есть проблемы, и цены на них выросли. Johnson работает и непосредственно с большинством сетей оптик здесь, и через оптовых дистрибьюторов, которые распространяют продукцию более мелкими оптиками. Соответственно, они не получают товар и информируют об этом всех других. Johnson доминировал на нашем рынке с долей 40-50%", — отметили дистрибьюторы на российском рынке.

Напомним, что в ЕС еще не согласовали 11 пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Пока не известно, когда европейские лидеры придут к общему решению.

На саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Российская Федерация с момента введения в нее санкций научилась их обходить. Крупнейшие технологические компании отказались от прямых поставок агрессору, однако проконтролировать всех своих дистрибьюторов затрудняются. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и немецкий журнал Der Spiegel провели собственное расследование. Они пишут, что схема смотрится достаточно просто.