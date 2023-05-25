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Компанія Johnson & Johnson призупиняє імпорт контактних лінз до РФ

25 травня 2023 20:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Компанія Johnson & Johnson призупиняє імпорт контактних лінз до РФ
Жінка одягає контактні лінзи. Фото: linza.com.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Компанія Johnson & Johnson призупиняє постачання контактних лінз до РФ. Про це стало відомо вчора, 24 травня, від дистриб'юторів в Росії. Продукція компанії займала практично половину російського ринку.

Про це інформують РосЗМІ.

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Постачання до РФ

У середу, 24 травня, компанія Johnson & Johnson повідомила, що призупиняє постачання контактних лінз до РФ. Фірма постачала лінзи Acuvue. У Мінпромторгу Росії заявили, що контактні лінзи включать в список паралельного імпорту, якщо все ж таки буде повне припинення постачання.

"Основні постачальники контактних лінз на російському ринку — Johnson & Johnson і CooperVision. Напевно, це два найбільші гравці. Із першим точно є проблеми, і ціни на них зросли. Johnson працює і безпосередньо з більшістю мереж оптик тут, і через оптових дистриб'юторів, які поширюють продукцію більш дрібними оптиками. Відповідно, вони не отримують товар та інформують про це всіх інших. Johnson домінував на нашому ринку з часткою 40-50%", — зазначили дистриб'ютори на російському ринку.

Нагадаємо, що у ЄС ще не погодили 11 пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Наразі невідомо, коли європейські лідери дійдуть до спільного рішення.

На саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

Російська Федерація з часу запровадження щодо неї санкцій навчилася їх оминати. Найбільші технологічні компанії відмовилися від прямих поставок агресору, однак проконтролювати всіх своїх дистриб'юторів не можуть. Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та німецький журнал Der Spiegel зробили власне розслідування. Вони пишуть, що схема виглядає досить просто.

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