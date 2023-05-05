Сообразительные ловкачи пытались частями завезти в Украину целый самолет

В Украину пытались ввезти почти целый самолет. Фото: Киевская таможня

С территории Румынии в Украину пытались незаконно завезти разобранный на части самолет "Cessna". Речь идет о фюзеляже и крыльях, стоимость которых составляет 9 тысяч евро.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Читайте также:

Согласно документам, из Румынии в Украину грузовиком везли части бывшего в использовании самолета "Cessna".

В Украину пытались незаконно отвезти самолет. Фото: Киевская таможня

Во время досмотра таможенники обнаружили, что товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

В Украину пытались незаконно завезти самолет. Фото: Киевская таможня

Кроме фюзеляжа и крыльев нашли другие части, а именно:

вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты,

кресла,

обшивка,

дверь,

шасси,

бортовое оборудование (приборы),

обтекатели, части выхлопной системы двигателя.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В Украину пытались незаконно завезти самолет. Фото: Киевская таможня

Сам самолет изъяли до принятия решения судом.

Напомним, пограничники в Одесской области обнаружили Библию 1907 года выпуска у пассажирки. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.