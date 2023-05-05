Сообразительные ловкачи пытались частями завезти в Украину целый самолет
С территории Румынии в Украину пытались незаконно завезти разобранный на части самолет "Cessna". Речь идет о фюзеляже и крыльях, стоимость которых составляет 9 тысяч евро.
Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.
Согласно документам, из Румынии в Украину грузовиком везли части бывшего в использовании самолета "Cessna".
Во время досмотра таможенники обнаружили, что товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.
Кроме фюзеляжа и крыльев нашли другие части, а именно:
- вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты,
- кресла,
- обшивка,
- дверь,
- шасси,
- бортовое оборудование (приборы),
- обтекатели, части выхлопной системы двигателя.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Сам самолет изъяли до принятия решения судом.
Напомним, пограничники в Одесской области обнаружили Библию 1907 года выпуска у пассажирки. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.