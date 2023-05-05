Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Сообразительные ловкачи пытались частями завезти в Украину целый самолет arrow

Сообразительные ловкачи пытались частями завезти в Украину целый самолет

5 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сообразительные ловкачи пытались частями завезти в Украину целый самолет
В Украину пытались ввезти почти целый самолет. Фото: Киевская таможня
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С территории Румынии в Украину пытались незаконно завезти разобранный на части самолет "Cessna". Речь идет о фюзеляже и крыльях, стоимость которых составляет 9 тысяч евро.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Читайте также:

Согласно документам, из Румынии в Украину грузовиком везли части бывшего в использовании самолета "Cessna".

В Украину пытались незаконно отвезти самолет. Фото: Киевская таможня

Во время досмотра таможенники обнаружили, что товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

В Украину пытались незаконно завезти самолет. Фото: Киевская таможня

Кроме фюзеляжа и крыльев нашли другие части, а именно:

  • вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты,
  • кресла,
  • обшивка,
  • дверь,
  • шасси,
  • бортовое оборудование (приборы),
  • обтекатели, части выхлопной системы двигателя.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

В Украину пытались незаконно завезти самолет. Фото: Киевская таможня

Сам самолет изъяли до принятия решения судом.

Напомним, пограничники в Одесской области обнаружили Библию 1907 года выпуска у пассажирки. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас