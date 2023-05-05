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Кмітливі спритники намагалися частинами завезти в Україну цілий літак

5 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кмітливі спритники намагалися частинами завезти в Україну цілий літак
В Україну намагалися завезти майже цілий літак. Фото: Київська митниця
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З території Румунії в Україну намагалися незаконно завезти розібраний на частини літак "Cessna". Йдеться про фюзеляж та крила, вартість яких становить 9 тисяч євро.

Про це повідомляє Київська митниця у Facebook.

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Згідно з документами, з Румунії в Україну вантажівкою прямували частини літака "Cessna", що був у використанні.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Під час огляду митники виявили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Крім фюзеляжа та крил знайшли інші частини, а саме:

  • вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти,
  • крісла,
  • обшивка,
  • двері,
  • шасі,
  • бортове обладнання (прилади),
  • обтічники, частини вихлопні системи двигуна. 

Митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Сам літак вилучили до ухвалення рішення судом.

Нагадаємо, прикордонники на Одещині виявили Біблію 1907 року випуску у пасажирки. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

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