Кмітливі спритники намагалися частинами завезти в Україну цілий літак

В Україну намагалися завезти майже цілий літак. Фото: Київська митниця

З території Румунії в Україну намагалися незаконно завезти розібраний на частини літак "Cessna". Йдеться про фюзеляж та крила, вартість яких становить 9 тисяч євро.

Про це повідомляє Київська митниця у Facebook.

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Згідно з документами, з Румунії в Україну вантажівкою прямували частини літака "Cessna", що був у використанні.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Під час огляду митники виявили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Крім фюзеляжа та крил знайшли інші частини, а саме:

вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти,

крісла,

обшивка,

двері,

шасі,

бортове обладнання (прилади),

обтічники, частини вихлопні системи двигуна.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

В Україну намагалися незаконно завезти літак. Фото: Київська митниця

Сам літак вилучили до ухвалення рішення судом.

Нагадаємо, прикордонники на Одещині виявили Біблію 1907 року випуску у пасажирки. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.