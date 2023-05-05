Кмітливі спритники намагалися частинами завезти в Україну цілий літак
З території Румунії в Україну намагалися незаконно завезти розібраний на частини літак "Cessna". Йдеться про фюзеляж та крила, вартість яких становить 9 тисяч євро.
Про це повідомляє Київська митниця у Facebook.
Згідно з документами, з Румунії в Україну вантажівкою прямували частини літака "Cessna", що був у використанні.
Під час огляду митники виявили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.
Крім фюзеляжа та крил знайшли інші частини, а саме:
- вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти,
- крісла,
- обшивка,
- двері,
- шасі,
- бортове обладнання (прилади),
- обтічники, частини вихлопні системи двигуна.
Митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.
Сам літак вилучили до ухвалення рішення судом.
Нагадаємо, прикордонники на Одещині виявили Біблію 1907 року випуску у пасажирки. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.