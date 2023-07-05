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Клименко показал, как проходил штурм Шевченковского суда

5 июля 2023 23:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Клименко показал, как проходил штурм Шевченковского суда
Бойцы Корда во время штурма Шевченковского суда. Фото: Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр внутренних дел Игорь Клименко показал кадры хода штурмовых действий в здании Шевченковского суда Киева. Сегодня там подсудимый взорвал взрывчатку и погиб, ранив при этом нескольких бойцов КОРДа.

Соответствующее видео Клименко обнародовал в Telegram.

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По словам Клименко, сразу были подняты все соответствующие службы — нацполиция, работники службы безопасности. Также прошла эвакуация всех граждан.

Сейчас на месте работают взрывотехники, чтобы проверить, отсутствуют ли на месте происшествия какие-либо взрывоопасные устройства.

Что известно о взрыве в Шевченковском суде

Напомним, что в среду, 5 июля, в здании Шевченковского суда в Киеве раздался взрыв. Игорь Гуменюк, обвиненный в совершении теракта 31 августа 2015 года, взорвал три гранаты в конвойном помещении, затем захватил пистолет и взял конвоира в качестве заложника.

Также мы писали, что адвокат Игоря Гуменюка Александр Свиридовский рассказал о моменте взрыва в Шевченковском суде. По его словам, в момент взрыва он находился со своим подзащитным.

Добавим, что министр внутренних дел Игорь Клименко провел пресс-конференцию после событий в Шевченковском суде Киева. Он рассказал, что там происходило несколько часов.

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