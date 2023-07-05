Клименко показав, як відбувався штурм Шевченківського суду

Бійці КОРДу під час штурму Шевченківського суду. Фото: Скриншот із відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко показав кадри перебігу штурмових дій в будівлі Шевченківського суду Києва. Сьогодні там підсудний підірвав вибухівку й загинув, поранивши при цьому кількох бійців КОРДу.

Відповідне відео Клименко оприлюднив у Telegram.

Читайте також:

Штурм Шевченківського суду

За словами Клименка, одразу були підняті всі відповідні служби — нацполіція, працівники служби безпеки. Також відбулася евакуація всіх громадян.

Наразі на місці працюють вибухотехніки, щоб перевірити, чи відсутні на місці події будь-які вибухонебезпечні пристрої.

Що відомо про вибух у Шевченківському суді

Нагадаємо, що в середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду в Києві пролунав вибух. Ігор Гуменюк, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року, підірвав три гранати в конвойному приміщенні, потім захопив пістолет і взяв конвоїра як заручника.

Також ми писали, що адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський розповів про момент вибуху у Шевченківському суді. За його словами, у момент вибуху він перебував зі своїм підзахисним.

Додамо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів пресконференцію після подій у Шевченківському суді Києва. Він розповів, що там відбувалося протягом кількох годин.