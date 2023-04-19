Китай поддержал намерения Франции по поводу представления мирного плана для Украины

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото: Reuters

Сегодня, 19 апреля, официальный представитель МИД Ван Вэньбинь провел очередную пресс-конференцию. Там заявили, что поддерживают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по мирному плану, предусматривающему переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщает The Paper.

Читайте также:

Китай поддержал мирный план Макрона

"Китай поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению мирных переговоров на основе собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, учитывая обоснованные беспокойства всех сторон, а также развивая сбалансированную, эффективную и устойчивую рамки европейской безопасности", — заявил Ван Вэньбинь.

Также он добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу всегда была понятна, а документ с изложением позиции Китая относительно политического урегулирования войны РФ против Украины якобы содержит всестороннее и систематическое разъяснение.

Отмечается, что во время визита президента Макрона в Китай главы двух государств провели подробный обмен мнениями по этому поводу.

"Как подчеркнул Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует. Все стороны должны начинать с себя, укреплять взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", — сказал представитель МИД Китая.

Напомним, что вчера, 18 апреля, мы писали, что Президент Франции Эммануэль Макрон стремится посадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он хотел обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.