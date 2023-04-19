Китай підтримав наміри Франції щодо представлення мирного плану для України

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Фото: Reuters

Сьогодні, 19 квітня, офіційний представник МЗС Ван Веньбінь провів чергову пресконференцію. Там заявили, що підтримують ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо мирного плану, який передбачає переговори між Україною та РФ.

Про це повідомляє The Paper.

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"Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів на основі власних фундаментальних і довгострокових інтересів, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін, а також розбудовуючи збалансовану, ефективну та стійку рамки європейської безпеки", — заявив Ван Веньбінь.

Також він додав, що позиція Китаю з українського питання завжди була зрозумілою, а документ із викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання щодо війни РФ проти України нібито містить всебічне та систематичне роз'яснення.

Зазначається, що під час візиту президента Макрона до Китаю глави двох держав провели докладний обмін думками з цього приводу.

"Як наголосив Сі Цзіньпін, панацеї для виходу із кризи не існує. Усі сторони повинні починати з себе, зміцнювати взаємну довіру та створити умови для припинення війни та мирних переговорів", — сказав представник МЗС Китаю.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, ми писали що Президент Франції Еммануель Макрон прагне посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він хотів звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.