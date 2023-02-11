Землетрясение в Турции и Сирии: информация по состоянию на 11 февраля

Миллионы людей остались без крова из-за разрушительного землетрясения

Подтвержденное количество погибших в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составило более 23 700 человек. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает The Guardian.

Ликвидация последствий землетрясения

Бригады экстренных служб в пятницу осуществили серию спасательных работ в Турции, вытащив нескольких человек из-под завалов через четыре дня после катастрофического землетрясения магнитудой 7,8, унесшего жизни более 23 000 человек в Турции и Сирии.

В то же время в некоторых регионах Турции, наиболее пострадавших от разрушительной стихии, температура остается ниже нуля, в условиях, когда многие остались без крова. Правительство Турции раздало миллионы порций горячих блюд, а также палаток и одеял, но многие все еще остаются без необходимой помощи.

По данным издания Anadolu, в Турции более миллиона пострадавших в результате землетрясения находятся во временных приютах.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в течение 10 февраля из-под завалов спасли 67 человек. В больницах находятся 80 тысяч пострадавших.

Чиновник также сообщил, что подземные толчки продолжаются.

В зоне бедствия работают более 159 тыс. человек. Также привлечены более 12 тысяч строительных машин и более 900 кранов.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны. По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Напомним, в Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, отправившихся на помощь в пострадавшую страну.

10 февраля в Турции удалось спасти 15-летнюю девушку, которая пробыла под завалами 103 часа.

Также сообщалось, что поисково-спасательной команде в Искендеруне (Турция), где недавно произошло мощное землетрясение, удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Фото: STOYAN NENOV/REUTERS