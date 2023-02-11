Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 24 тысячам arrow

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 24 тысячам

11 февраля 2023 09:03
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Землетрясение в Турции и Сирии: информация по состоянию на 11 февраля
Миллионы людей остались без крова из-за разрушительного землетрясения
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Подтвержденное количество погибших в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составило более 23 700 человек. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Ликвидация последствий землетрясения

Бригады экстренных служб в пятницу осуществили серию спасательных работ в Турции, вытащив нескольких человек из-под завалов через четыре дня после катастрофического землетрясения магнитудой 7,8, унесшего жизни более 23 000 человек в Турции и Сирии.

В то же время в некоторых регионах Турции, наиболее пострадавших от разрушительной стихии, температура остается ниже нуля, в условиях, когда многие остались без крова. Правительство Турции раздало миллионы порций горячих блюд, а также палаток и одеял, но многие все еще остаются без необходимой помощи.

По данным издания Anadolu, в Турции более миллиона пострадавших в результате землетрясения находятся во временных приютах.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в течение 10 февраля из-под завалов спасли 67 человек. В больницах находятся 80 тысяч пострадавших.

Чиновник также сообщил, что подземные толчки продолжаются.

В зоне бедствия работают более 159 тыс. человек. Также привлечены более 12 тысяч строительных машин и более 900 кранов.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

8 февраля Турция снова вздрогнула от землетрясения. Оно произошло на юге и в центре страны. По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла. Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Напомним, в Турции более 60 тысяч спасателей принимают участие в ликвидации последствий недавнего землетрясения. ГСЧС Украины мобилизовала отряд спасателей, отправившихся на помощь в пострадавшую страну.

10 февраля в Турции удалось спасти 15-летнюю девушку, которая пробыла под завалами 103 часа.

Также сообщалось, что поисково-спасательной команде в Искендеруне (Турция), где недавно произошло мощное землетрясение, удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.

Фото: STOYAN NENOV/REUTERS

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:51 Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно

13:46 Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"

Новина з фото

13:42 Под Бахмутом пограничники и артиллерия уничтожили четыре группы российских штурмовиков

13:31 Во Франции призывают к протестам по всей стране: чем недовольны профсоюзы

Новина з фото

13:30 Осторожно, мошенники: продавали несуществующий товар прямо из колонии в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 В Киевской области продлили комендантский час: до какого числа

13:28 Утрачено до половины всех танков: в Пентагоне дали неутешительную оценку возможностям армии рф

13:14 Россия навсегда потеряла газовый рынок в Европе, — Financial Times

13:02 Забьет ли Малиновский третий гол в трех матчах: анонс игры "Клермон" — "Марсель"

12:59 ЕС признал россию страной-дезинформатором 2022 года

Новина з відео

12:53 В Британии во время обезвреживания взорвалась 250-килограммовая бомба

Новина з відео

12:07 Зеленский встретился с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка мира: о чем говорили

Новина з відео

10:10 Создана нейросеть, которая трансформирует видео в зависимости от пожеланий пользователя

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 13:51

Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно

None 11 Февраль 12:36

Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"

None 11 Февраль 13:43

Под Бахмутом пограничники и артиллерия уничтожили четыре группы российских штурмовиков

None 11 Февраль 13:31

Во Франции призывают к протестам по всей стране: чем недовольны профсоюзы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB