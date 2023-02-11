Землетрус у Туреччині та Сирії: інформація станом на 11 лютого

Мільйони людей залишилися без даху над головою через руйнівний землетрус

Підтверджена кількість загиблих у результаті масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії склала понад 23 700 осіб. Наразі рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє The Guardian.

Ліквідація наслідків землетрусу

Бригади екстрених служб у п’ятницю здійснили серію рятувальних робіт у Туреччині, витягнувши кількох людей з-під завалів через чотири дні після катастрофічного землетрусу магнітудою 7,8, який забрав життя понад 23 000 людей у Туреччині та Сирії.

Водночас у деяких регіонах Туреччини, які найбільше постраждали від руйнівної стихії, температура залишається нижче нуля, в умовах, коли багато людей залишилися без даху над головою. Уряд Туреччини роздав мільйони порцій гарячих страв, а також наметів і ковдр, але багато людей все ще залишаються без необхідної допомоги.

За даними видання Anadolu, в Туреччині понад мільйон постраждалих внаслідок землетрусу перебувають у тимчасових притулках.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що впродовж 10 лютого з-під завалів врятували 67 людей. У лікарнях наразі перебувають 80 тисяч постраждалих.

Чиновник також повідомив, що підземні поштовхи тривають.

У зоні лиха працюють понад 159 тис. людей. Також залучено більш як 12 тисяч будівельних машин і понад 900 кранів.

Що відомо про землетрус в Туреччині та Сирії

6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та в центрі країни. За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала. Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Нагадаємо, у Туреччині понад 60 тисяч рятувальників беруть участь у ліквідації наслідків нещодавнього землетрусу. ДСНС України мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни.

10 лютого у Туреччині вдалося врятувати 15-річну дівчину, яка пробула під завалами 103 години.

Також повідомлялося, що пошуково-рятувальній команді в Іскендеруні (Туреччина), де нещодавно стався потужний землетрус, вдалося врятувати жінку з України та її 4-річного сина з-під уламків будівлі.

Фото: STOYAN NENOV/REUTERS