Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow "Бросали в ребенка бутылки из-под пива": в Польше на украинку с ребенком напали мужчины arrow

"Бросали в ребенка бутылки из-под пива": в Польше на украинку с ребенком напали мужчины

6 октября 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Бросали в ребенка бутылки из-под пива": в Польше на украинку с ребенком напали мужчины
Напавшие на женщину в Польше. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Польше произошло нападение на украинку и ее пятилетнюю дочь. Нападавшие бросали в ребенка бутылки из-под пива, а женщине угрожали убить ее и ее дочь.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

Скандал в Польше

Сообщается, что нападение произошло 29 сентября в поселении Завоя. При этом уточняется, что двое мужчин напали на женщину, угрожая ей смертью и обозначив причину агрессии как ее украинское происхождение. 

Дочь пострадавшей также стала объектом агрессии. В нее бросали пустые бутылки из-под пива и выкрикивали оскорбления по национальному признаку.

Что говорят в полиции

По словам польских правозащитников, вопреки утверждениям органов правопорядка, задержания нападавших якобы не осуществлялось. Однако, представители полиции, комментируя ситуацию для местного СМИ Sucha24.pl, утверждают обратное, говоря о том, что злоумышленники были задержаны на следующий день после происшествия.

Также сообщается, что нападавшие обвиняются в оскорблении по национальному признаку на общественных началах. Им назначено уголовное преследование под формой полицейского надзора и запрета приближения к пострадавшим.

скриншот
Сообщение соцсетей. Фото: скриншот

Напомним, что в Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины. Водитель запретил им распивать пиво во время поездки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз