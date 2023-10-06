"Бросали в ребенка бутылки из-под пива": в Польше на украинку с ребенком напали мужчины

Напавшие на женщину в Польше. Фото: соцсети

В Польше произошло нападение на украинку и ее пятилетнюю дочь. Нападавшие бросали в ребенка бутылки из-под пива, а женщине угрожали убить ее и ее дочь.

Об этом сообщают соцсети.

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Сообщается, что нападение произошло 29 сентября в поселении Завоя. При этом уточняется, что двое мужчин напали на женщину, угрожая ей смертью и обозначив причину агрессии как ее украинское происхождение.

Дочь пострадавшей также стала объектом агрессии. В нее бросали пустые бутылки из-под пива и выкрикивали оскорбления по национальному признаку.

Что говорят в полиции

По словам польских правозащитников, вопреки утверждениям органов правопорядка, задержания нападавших якобы не осуществлялось. Однако, представители полиции, комментируя ситуацию для местного СМИ Sucha24.pl, утверждают обратное, говоря о том, что злоумышленники были задержаны на следующий день после происшествия.

Также сообщается, что нападавшие обвиняются в оскорблении по национальному признаку на общественных началах. Им назначено уголовное преследование под формой полицейского надзора и запрета приближения к пострадавшим.

Сообщение соцсетей. Фото: скриншот

Напомним, что в Польше двое мужчин напали на таксиста из Украины. Водитель запретил им распивать пиво во время поездки.