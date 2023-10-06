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"Кидали у дитину пляшки з-під пива": у Польщі на українку з дитиною напали чоловіки

6 жовтня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Кидали у дитину пляшки з-під пива": у Польщі на українку з дитиною напали чоловіки
Нападники на жінку у Польщі. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Польщі стався напад на українку та її п'ятирічну доньку. Нападники кидали в дитину пляшки з-під пива, а жінці погрожували вбити її та її дочку.

Про це повідомляють соцмережі.

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Повідомляється, що напад стався 29 вересня у поселенні Завою. При цьому уточнюється, що двоє чоловіків напали на жінку, загрожуючи їй смертю та окресливши причину агресії як її українське походження.

Донька постраждалої також стала об'єктом агресії. У неї кидали порожні пляшки з-під пива та вигукували образи за національною ознакою.

Що кажуть у поліції

За словами польських правозахисників, попри твердження органів правопорядку, затримання нападників нібито не здійснювалося. Проте, представники поліції, коментуючи ситуацію для місцевого ЗМІ Sucha24.pl, стверджують протилежне, говорячи про те, що зловмисників затримали наступного дня після події.

Також повідомляється, що нападники звинувачуються в образі за національною ознакою на громадських засадах. Їм призначено кримінальне переслідування під формою поліцейського нагляду та заборони наближення до постраждалих.

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Повідомлення соцмереж. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Польщі двоє чоловіків напали на таксиста з України. Водій заборонив їм розпивати пиво під час подорожі.

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