На Закарпатье задержали палия, который хотел уничтожить авто ВСУ и Красного Креста

Задержанный мужчина. Фото: Служба безопасности Украины

На Закарпатье сотрудники полиции и Служба безопасности Украины задержали российского коллаборанта, поджегшего машину Вооруженных сил Украины и Красного Креста. Он согласился за деньги выполнять задачи российских кураторов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 26 сентября.

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Россияне предложили заработок и "кинули" на деньги

Задержанным оказался 21-летний переселенец из Винницкой области. Он искал быстрого заработка и вышел на него представитель спецслужб России и предложил ему деньги за определенные выполненные задачи.

Российские спецслужбы давали указания, поэтому в течение суток молодой человек сжег служебный внедорожник ВСУ и машину общества Красного Креста Украины.

Чтобы гарантированно доказать выполненные работы, он фиксировал все свои действия на камеру и отправил видеоотчет российскому куратору. Однако обещанных денег он так и не получил — спецслужбы обещали прислать средства, как только он уничтожит поджогом еще несколько машин.

Злоумышленник пытался поджечь еще один автомобиль — тогда его и задержали правоохранители. У него изъяли средства поджога и мобильный телефон, где нашли переписку с российскими кураторами.

Подозреваемый задержан по двум статьям: умышленное уничтожение, повреждение имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Палию грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, россияне нередко предлагают украинцам, которые ищут быстрого заработка, совершить поджог важных объектов или машин. Так, в Одессе судили сына ветерана, который поджигал машины военных. А недавно произошел скандал с участием двух подростков, которые тоже хотели уничтожить имущество военных — их решили наказать отправкой на фронт.