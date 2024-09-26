На Закарпатті затримали палія який хотів знищити авто ЗСУ та Червоного Хреста

Затриманий чоловік. Фото: Служба безпеки України

На Закарпатті працівники поліції та Служба безпеки України затримали російського колаборанта, який підпалив машину Збройних сил України та Червоного Хреста. Він погодився за гроші виконувати задачі російських кураторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 26 вересня.

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Росіяни запропонували заробіток і "кинули" на гроші

Затриманим виявився 21-річний переселенець з Вінниччини. Він шукав швидкого заробітку і на нього вийшов представник спецслужб Росії та запропонував йому гроші за певні виконані завдання.

Російські спецслужби давали вказівки, тож впродовж однієї доби молодик спалив службовий позашляховик ЗСУ та машину товариства Червоного Хреста України.

Щоб гарантовано довести виконані роботи, хлопець фіксував всі свої дії на камеру та відправив відеозвіт російському куратору. Проте, обіцяних грошей він так і не отримав — спецслужби обіцяли надіслати кошти, щойно він знищить підпалом ще кілька машин.

Зловмисник намагався підпалити ще одну автівку — тоді його і затримали правоохоронці. У нього вилучили засоби підпалу та мобільний телефон, де знайшли листування з російськими кураторами.

Наразі підозрюваний затриманий за двома статтями: умисне знищення, пошкодження майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Палію загрожує до десяти років тюрми. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, росіяни нерідко пропонують українцям, які шукають швидкого заробітку, здійснити підпал важливих об'єктів чи машин. Так в Одесі судили сина ветерана, який підпалював машини військових. А нещодавно стався скандал за участі двох підлітків, які теж хотіли знищити майно військових — їх вирішили покарати відправкою на фронт.