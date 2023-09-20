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Хотел помочь ВСУ: в России задержали мужчину, который отравил воду для оккупантов

20 сентября 2023 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Хотел помочь ВСУ: в России задержали мужчину, который отравил воду для оккупантов
Задержание мужчины, отравившего воду. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Таким образом, он хотел помочь Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как это произошло

По информации ФСБ, он записал на видео процесс отравления и отправил его украинцам.

Отмечается, что воду должны были отвезти к оккупантам на войну в Украине, однако они не успели ее выпить.

В чем обвинили мужчину

"Отравитель уже задержан, на него возбуждены статьи о покушении на госизмену и теракт. Как именно он отравил воду, ФСБ не сообщает", — говорится в сообщении.

 

Также стало известно, что мужчине 42 года, он проживал в Барнауле.

Напомним, пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о "солянке" российских подразделений, которые воевали в освобожденной Андреевке Донецкой области. По его словам, среди оккупантов были мобилизованы, "Ахмат" и заключены в тюрьму.

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