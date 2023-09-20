Хотел помочь ВСУ: в России задержали мужчину, который отравил воду для оккупантов
В России житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Таким образом, он хотел помочь Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщают российские СМИ.
Как это произошло
По информации ФСБ, он записал на видео процесс отравления и отправил его украинцам.
Отмечается, что воду должны были отвезти к оккупантам на войну в Украине, однако они не успели ее выпить.
В чем обвинили мужчину
"Отравитель уже задержан, на него возбуждены статьи о покушении на госизмену и теракт. Как именно он отравил воду, ФСБ не сообщает", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что мужчине 42 года, он проживал в Барнауле.
Напомним, пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о "солянке" российских подразделений, которые воевали в освобожденной Андреевке Донецкой области. По его словам, среди оккупантов были мобилизованы, "Ахмат" и заключены в тюрьму.