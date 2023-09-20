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Хотів допомогти ЗСУ: у Росії затримали чоловіка, який отруїв воду для окупантів

20 вересня 2023 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Хотів допомогти ЗСУ: у Росії затримали чоловіка, який отруїв воду для окупантів
Затримання чоловіка, який отруїв воду. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії мешканець Алтайського краю отруїв воду, яка була призначена для мобілізованих. Таким чином він хотів допомогти Збройним Силам України.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

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Як це сталося

За інформацією ФСБ, він записав на відео процес отруєння та відправив його українцям. 

Зазначається, що воду мали відвезти до окупантів на війну в Україні, проте вони не встигли її випити. 

В чому звинуватили чоловіка

"Отруйника вже затримано, на нього порушено статті про замах на держзраду і теракт. Як саме він отруїв воду, ФСБ не повідомляє", — йдеться у повідомленні. 

 

Також стало відомо, що чоловіку 42 роки, він проживав у Барнаулі.

Нагадаємо, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про "солянку" російських підрозділів, які воювали в звільненій Андріївці Донецької області. За його словами, серед окупантів були мобілізовані, "Ахмат" та ув'язнені.

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