Хотів допомогти ЗСУ: у Росії затримали чоловіка, який отруїв воду для окупантів

Затримання чоловіка, який отруїв воду. Фото: скриншот з відео

У Росії мешканець Алтайського краю отруїв воду, яка була призначена для мобілізованих. Таким чином він хотів допомогти Збройним Силам України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як це сталося

За інформацією ФСБ, він записав на відео процес отруєння та відправив його українцям.

Зазначається, що воду мали відвезти до окупантів на війну в Україні, проте вони не встигли її випити.

В чому звинуватили чоловіка

"Отруйника вже затримано, на нього порушено статті про замах на держзраду і теракт. Як саме він отруїв воду, ФСБ не повідомляє", — йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що чоловіку 42 роки, він проживав у Барнаулі.

Нагадаємо, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про "солянку" російських підрозділів, які воювали в звільненій Андріївці Донецької області. За його словами, серед окупантів були мобілізовані, "Ахмат" та ув'язнені.