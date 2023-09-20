Хотів допомогти ЗСУ: у Росії затримали чоловіка, який отруїв воду для окупантів
У Росії мешканець Алтайського краю отруїв воду, яка була призначена для мобілізованих. Таким чином він хотів допомогти Збройним Силам України.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Як це сталося
За інформацією ФСБ, він записав на відео процес отруєння та відправив його українцям.
Зазначається, що воду мали відвезти до окупантів на війну в Україні, проте вони не встигли її випити.
В чому звинуватили чоловіка
"Отруйника вже затримано, на нього порушено статті про замах на держзраду і теракт. Як саме він отруїв воду, ФСБ не повідомляє", — йдеться у повідомленні.
Також стало відомо, що чоловіку 42 роки, він проживав у Барнаулі.
Нагадаємо, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про "солянку" російських підрозділів, які воювали в звільненій Андріївці Донецької області. За його словами, серед окупантів були мобілізовані, "Ахмат" та ув'язнені.