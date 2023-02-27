Снегопад в Хорватии: сотни людей оказались заблокированы на дорогах

Хорватия страдает от мощных снегопадов: сотни людей оказались заблокированы на дорогах
Сотни людей в Хорватии провели ночь в своих автомобилях, на заправочных станциях или в приемных центрах в понедельник, 27 февраля, после снежной бури в выходные. Непогода привела к остановке движения и оставила части страны отрезанными от остального мира.
Об этом сообщает AP.
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Снежная буря в Хорватии
Хорватские власти сообщили, что дороги, ведущие к и от побережья Адриатического моря, остаются закрытыми из-за снега и сильного ветра.
Чиновники призвали людей отложить любые запланированные поездки после закрытия дорог и после неудачных попыток ненадолго снова открыть их для движения.
Люди застряли на дорогах
Около 300 человек остались в приемных центрах, созданных из-за ситуации, сказала местная чиновница службы чрезвычайных ситуаций в Грачаке в центральной Хорватии Наталья Турбич.
Государственное телевидение HRT сообщило, что сотни людей, которые не смогли добраться до приемных пунктов, остались в автобусах и автомобилях или искали кафе на автозаправках неподалеку, открывших свои двери для автомобилистов и пассажиров.
На заправочных станциях людям приходилось лежать на полу или спать на стульях. Среди застрявших в дороге была группа футбольных болельщиков, ехавших из столицы Загреба в прибрежный город Сплит.
Непогода в других балканских странах
Хотя ситуация была наиболее драматичной в Хорватии, сообщалось также о проблемах в западной Сербии и в высокогорных регионах Боснии.
Внезапное изменение погоды после периода теплых и погожих дней также усложнило движение в соседних Сербии и Боснии, оставив районы на западе Сербии обесточенными и перекрыв железнодорожное сообщение с соседней Черногорией.
Государственная железнодорожная компания Сербии сообщила, что поезда в Черногорию не курсируют, главным образом из-за упавших деревьев и проблем с электроснабжением в районах вблизи границы двух стран.
Боснийские власти заявили в понедельник, что сильный снег и ветер замедлили движение по всей стране, особенно в горах. Оползни и деревья вызывают дополнительные проблемы.
Напомним, ранее спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах. Это связано с продолжением интенсивного снегопада.