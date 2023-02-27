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Хорватия страдает от мощных снегопадов: сотни людей оказались заблокированы на дорогах

27 февраля 2023 15:34
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Снегопад в Хорватии: сотни людей оказались заблокированы на дорогах
Сотни людей застряли в дороге из-за мощного снегопада
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сотни людей в Хорватии провели ночь в своих автомобилях, на заправочных станциях или в приемных центрах в понедельник, 27 февраля, после снежной бури в выходные. Непогода привела к остановке движения и оставила части страны отрезанными от остального мира.

Об этом сообщает AP.

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Снежная буря в Хорватии

Хорватские власти сообщили, что дороги, ведущие к и от побережья Адриатического моря, остаются закрытыми из-за снега и сильного ветра.

Чиновники призвали людей отложить любые запланированные поездки после закрытия дорог и после неудачных попыток ненадолго снова открыть их для движения.

Люди застряли на дорогах

Около 300 человек остались в приемных центрах, созданных из-за ситуации, сказала местная чиновница службы чрезвычайных ситуаций в Грачаке в центральной Хорватии Наталья Турбич.

Государственное телевидение HRT сообщило, что сотни людей, которые не смогли добраться до приемных пунктов, остались в автобусах и автомобилях или искали кафе на автозаправках неподалеку, открывших свои двери для автомобилистов и пассажиров.

На заправочных станциях людям приходилось лежать на полу или спать на стульях. Среди застрявших в дороге была группа футбольных болельщиков, ехавших из столицы Загреба в прибрежный город Сплит.

Непогода в других балканских странах

Хотя ситуация была наиболее драматичной в Хорватии, сообщалось также о проблемах в западной Сербии и в высокогорных регионах Боснии.

Внезапное изменение погоды после периода теплых и погожих дней также усложнило движение в соседних Сербии и Боснии, оставив районы на западе Сербии обесточенными и перекрыв железнодорожное сообщение с соседней Черногорией.

Государственная железнодорожная компания Сербии сообщила, что поезда в Черногорию не курсируют, главным образом из-за упавших деревьев и проблем с электроснабжением в районах вблизи границы двух стран.

Боснийские власти заявили в понедельник, что сильный снег и ветер замедлили движение по всей стране, особенно в горах. Оползни и деревья вызывают дополнительные проблемы.

Напомним, ранее спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах. Это связано с продолжением интенсивного снегопада.

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