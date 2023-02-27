Снігопад у Хорватії: сотні людей опинилися заблокованими на дорогах

Сотні людей застрягли у дорозі через потужний снігопад

Сотні людей у Хорватії провели ніч у своїх автомобілях, на заправних станціях або в приймальних центрах у понеділок, 27 лютого, після снігової бурі на вихідних. Негода призвела до зупинки руху та залишила частини країни відрізаними від решти світу.

Про це повідомляє AP.

Снігова буря у Хорватії

Хорватська влада повідомила, що дороги, що ведуть до та від узбережжя Адріатичного моря, залишаються закритими через сніг та сильний вітер.

Чиновники закликали людей відкласти будь-які заплановані поїздки після закриття доріг після невдалих спроб раніше ненадовго знову відкрити їх для руху.

Люди застрягли на дорогах

Близько 300 людей залишилися в приймальних центрах, які були створені через ситуацію, сказала місцева чиновниця служби надзвичайних ситуацій у Грачаці в центральній Хорватії Наталія Турбіч.

Державне телебачення HRT повідомило, що сотні людей, які не змогли дістатися до приймальних пунктів, залишилися в автобусах і автомобілях або шукали кафе на автозаправках неподалік, які відкрили свої двері для автомобілістів і пасажирів.

На заправних станціях людям доводилося лежали на підлозі або спали на стільцях. Серед тих, хто застряг у дорозі, була група футбольних уболівальників, які їхали зі столиці Загреба до прибережного міста Спліт.

Негода в інших балканських країнах

Хоча ситуація була найбільш драматичною в Хорватії, повідомлялося також про проблеми в західній Сербії та високогірних регіонах Боснії.

Раптова зміна погоди після періоду теплих і погожих днів також ускладнила рух у сусідніх Сербії та Боснії, залишивши райони на заході Сербії знеструмленими та перекривши залізничне сполучення з сусідньою Чорногорією.

Державна залізнична компанія Сербії повідомила, що потяги до Чорногорії не курсують, головним чином через повалені дерева та проблеми з електропостачанням у районах поблизу кордону двох країн.

Боснійська влада заявила в понеділок, що сильний сніг і вітер сповільнили рух по всій країні, особливо в горах. Зсуви та дерева, що впали, спричиняють додаткові проблеми.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах. Це пов'язано з продовженням інтенсивного снігопаду.