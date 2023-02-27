Снігопад у Хорватії: сотні людей опинилися заблокованими на дорогах

Хорватія потерпає від потужних снігопадів: сотні людей опинилися заблокованими на дорогах
Сотні людей у Хорватії провели ніч у своїх автомобілях, на заправних станціях або в приймальних центрах у понеділок, 27 лютого, після снігової бурі на вихідних. Негода призвела до зупинки руху та залишила частини країни відрізаними від решти світу.
Про це повідомляє AP.
-
Загальна мобілізація в Україні: повістки будуть вручати всюди
-
Без Елтона Джона, Spice Girls та Гаррі Стайлса: коронація Чарльза III йде не за планом
-
На кордоні затримали 21-річного "пенсіонера", який намагався втекти від мобілізації
-
Шлюб через "Дію": які ДРАЦСи Одещини приймають заявки по-новому
-
Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці
-
У "Челсі" визначились із кандидатурою нового тренера: гарний шанс для Мудрика
-
"Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва
-
Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк
-
З усмішкою на обличчі: майбутній президент Чехії подивився виступ гурту ТНМК
-
Росія перекидає військову техніку із Білорусі на Донбас: подробиці
Снігова буря у Хорватії
Хорватська влада повідомила, що дороги, що ведуть до та від узбережжя Адріатичного моря, залишаються закритими через сніг та сильний вітер.
Чиновники закликали людей відкласти будь-які заплановані поїздки після закриття доріг після невдалих спроб раніше ненадовго знову відкрити їх для руху.
Люди застрягли на дорогах
Близько 300 людей залишилися в приймальних центрах, які були створені через ситуацію, сказала місцева чиновниця служби надзвичайних ситуацій у Грачаці в центральній Хорватії Наталія Турбіч.
Державне телебачення HRT повідомило, що сотні людей, які не змогли дістатися до приймальних пунктів, залишилися в автобусах і автомобілях або шукали кафе на автозаправках неподалік, які відкрили свої двері для автомобілістів і пасажирів.
На заправних станціях людям доводилося лежали на підлозі або спали на стільцях. Серед тих, хто застряг у дорозі, була група футбольних уболівальників, які їхали зі столиці Загреба до прибережного міста Спліт.
Негода в інших балканських країнах
Хоча ситуація була найбільш драматичною в Хорватії, повідомлялося також про проблеми в західній Сербії та високогірних регіонах Боснії.
Раптова зміна погоди після періоду теплих і погожих днів також ускладнила рух у сусідніх Сербії та Боснії, залишивши райони на заході Сербії знеструмленими та перекривши залізничне сполучення з сусідньою Чорногорією.
Державна залізнична компанія Сербії повідомила, що потяги до Чорногорії не курсують, головним чином через повалені дерева та проблеми з електропостачанням у районах поблизу кордону двох країн.
Боснійська влада заявила в понеділок, що сильний сніг і вітер сповільнили рух по всій країні, особливо в горах. Зсуви та дерева, що впали, спричиняють додаткові проблеми.
Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах. Це пов'язано з продовженням інтенсивного снігопаду.