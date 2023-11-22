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Хакеры США взломали систему слежки за россиянами, которую использует ФСБ

22 ноября 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хакеры США взломали систему слежки за россиянами, которую использует ФСБ
Хакер в ноутбуке. Фото из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спецслужбы США взломали и получили доступ к аппаратно-программному комплексу (СОРМ), предназначенному для слежки за телефонными разговорами, СМС и всеми сообщениями, которыми россияне обмениваются в интернете. Это произошло более 10 лет назад.

Об этом сообщил американский хакер и журналист Джейкоб Эпплбаум, имевший доступ к документам по утечке Эдварда Сноудена, в своей диссертации, передает "Медуза".

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"Медуза" считает, что это взлом произошло в 2013 году, ведь именно тогда подобные материалы попали к журналистам. Каким образом был сломлен СОРМ и к какой информации о россиянах могли получить доступ американские спецслужбы неизвестно. Однако известно, что российская СОРМ уже к тому времени представляла собой несколько систем:

  • для прослушивания телефонных разговоров (СОРМ-1);
  • для слежения в интернете (СОРМ-2);
  • для длительного хранения собранной информации (СОРМ-3).

Однако сотрудники Агентства национальной безопасности США могли получить доступ только к одной из систем, но теоретически и ко всем. Второй вариант кажется более сложным в реализации, ведь пришлось бы скомпрометировать сразу многие виды оборудования или программного обеспечения, поставляемого для российского СОРМ.

В настоящее время диссертацию внимательно изучают другие эксперты для более точной информации.

Напомним, недавно украинские хакеры "Киберспротива" взломали почту подполковника ВС РФ Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание радиолокационных самолетов А-50, обнародовав некоторые документы.

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