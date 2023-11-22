Хакеры США взломали систему слежки за россиянами, которую использует ФСБ
Спецслужбы США взломали и получили доступ к аппаратно-программному комплексу (СОРМ), предназначенному для слежки за телефонными разговорами, СМС и всеми сообщениями, которыми россияне обмениваются в интернете. Это произошло более 10 лет назад.
Об этом сообщил американский хакер и журналист Джейкоб Эпплбаум, имевший доступ к документам по утечке Эдварда Сноудена, в своей диссертации, передает "Медуза".
Как хакеры США сломали систему слежки за россиянами
"Медуза" считает, что это взлом произошло в 2013 году, ведь именно тогда подобные материалы попали к журналистам. Каким образом был сломлен СОРМ и к какой информации о россиянах могли получить доступ американские спецслужбы неизвестно. Однако известно, что российская СОРМ уже к тому времени представляла собой несколько систем:
- для прослушивания телефонных разговоров (СОРМ-1);
- для слежения в интернете (СОРМ-2);
- для длительного хранения собранной информации (СОРМ-3).
Однако сотрудники Агентства национальной безопасности США могли получить доступ только к одной из систем, но теоретически и ко всем. Второй вариант кажется более сложным в реализации, ведь пришлось бы скомпрометировать сразу многие виды оборудования или программного обеспечения, поставляемого для российского СОРМ.
В настоящее время диссертацию внимательно изучают другие эксперты для более точной информации.
Напомним, недавно украинские хакеры "Киберспротива" взломали почту подполковника ВС РФ Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание радиолокационных самолетов А-50, обнародовав некоторые документы.
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