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Хакери США зламали систему стеження за росіянами, яку використовує ФСБ

22 листопада 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хакери США зламали систему стеження за росіянами, яку використовує ФСБ
Хакер в ноутбуці. Фото з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Спецслужби США зламали та отримали доступ до апаратно-програмного комплексу (СОРМ), призначеного для стеження за телефонними розмовами, СМС та всіма повідомленнями, якими росіяни обмінюються в інтернеті. Це трапилося понад 10 років тому. 

Про це повідомив американський хакер і журналіст Джейкоб Епплбаум, який мав доступ до документів із витоку Едварда Сноудена, у своїй дисертації, передає "Медуза"

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"Медуза" вважає, що цей злом стався 2013 року, адже саме тоді подібні матеріали потрапили до журналістів. Яким чином було зламано СОРМ і до якої інформації про росіян могли отримати доступ американські спецслужби невідомо. Проте відомо, що російська СОРМ уже на той час являла собою кілька систем:

  • для прослуховування телефонних розмов (СОРМ-1);
  • для стеження в інтернеті (СОРМ-2);
  • для довготривалого зберігання зібраної інформації (СОРМ-3).

Проте співробітники Агентства національної безпеки США могли отримати доступ тільки до однієї з систем, але теоретично — і до всіх. Другий варіант видається складнішим у реалізації, адже довелося б скомпрометувати одразу багато видів обладнання або програмного забезпечення, що постачалося для російського СОРМ.

Наразі дисертацію уважно вивчають інші експерти для більш точної інформації. 

Нагадаємо, нещодавно українські хакери "Кіберспротиву" зламали пошту підполковника ЗС РФ Руслана Казанцева, який відповідальний за обслуговування радіолокаційних літаків А-50, оприлюднивши деякі документи. 

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