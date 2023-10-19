Руководство РПЦ создавало "православные ЧВК" для войны в Украине, — СБУ

Священник РФ посвящает оружие оккупантов. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории России. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители выяснили, что РПЦ создавала собственные ЧВК на территории РФ, которые занимались боевой подготовкой и вербовкой наемников на войну в Украину. На базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге действует одна из частных военных компаний под названием "Андреевский крест".

При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдают мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой "опыт". А когда наемников отнесут в ряды ЧВК московской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ

"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов", — говорится в сообщении.

На основе всех собранных доказательств и фактов СБУ проводит меры по установлению всех причастных лиц, чтобы привлечь их к ответственности.

В СБУ также напомнили, что с начала полномасштабной агрессии РФ начаты 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 — митрополиты церкви.

Напомним, недавно предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл заявил, что Россия осталась свободной и независимой благодаря ядерному оружию, созданному в ядерном центре под покровом преподобного Серафима Саровского.