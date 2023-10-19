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Керівництво РПЦ створювало "православні ПВК" для війни в Україні, — СБУ

19 жовтня 2023 14:50
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Керівництво РПЦ створювало "православні ПВК" для війни в Україні, — СБУ
Священник РФ посвячує зброю окупантів. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України викрили керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території Росії. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Про це повідомили в СБУ.  

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Правоохоронці з'ясували, що РПЦ створювала власні ПВК на території РФ, які займалися бойовою підготовкою та вербуванням найманців на війну в Україну. На базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі діє одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест". 

Під час відбору потенційних "кандидатів" перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий "досвід". А вже, коли найманців зарахують до лав ПВК московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку "рекрутів" виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів", — йдеться у повідомленні. 

Відповідно, на основі усіх зібраних доказів та фактів, СБУ проводить заходи для встановлення усіх причетних осіб, аби притягнути їх до відповідальності. 

В СБУ також нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 — митрополити церкви.

Нагадаємо, нещодавно предстоятель РПЦ Патріарх Кирил заявив, що Росія залишилася вільною і незалежною завдяки ядерній зброї, яка була створена у ядерному центрі під покровом преподобного Серафима Саровського. 

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