На Полтавщине полицейские спасли мужчину и младенца, провалившихся под лед

Мужчина заехал на лед и провалился вместе с детской коляской

Вечером 4 февраля в Горишних Плавнях под лед провалился мужчина с младенцем. Потерпевшие во время происшествия находились на значительном расстоянии от берега.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

Что известно

Событие произошло в городе Горишние Плавные на реке Днепр. Одна из местных женщин услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила полиции. Тогда же на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции отдела №2 Кременчугского райуправления.

Так, по словам свидетелей и местного рыбака было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.

"Мужчина с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские", — говорится в сообщении правоохранителей.

Достав пострадавших из ледяной воды, мужчину и ребенка сразу же передали медикам. Как оказалось, в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего пять месяцев.

Напомним, недавно в Киевской области под лед провалились дети. В результате трагедии погибли двое несовершеннолетних.

Кроме того, в Обуховском районе Киевской области житель села Барахты безжалостно убил 74-летнего фермера. Обвиняемый расстрелял мужчину из-за его долгов.

Также мы писали, что в Святошинском районе Киева подросток выпал из окна многоэтажки. Из-за полученных травм он погиб на месте.