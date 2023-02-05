На Полтавщине полицейские спасли мужчину и младенца, провалившихся под лед

Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем
Вечером 4 февраля в Горишних Плавнях под лед провалился мужчина с младенцем. Потерпевшие во время происшествия находились на значительном расстоянии от берега.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Что известно
Событие произошло в городе Горишние Плавные на реке Днепр. Одна из местных женщин услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила полиции. Тогда же на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции отдела №2 Кременчугского райуправления.
Так, по словам свидетелей и местного рыбака было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.
"Мужчина с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские", — говорится в сообщении правоохранителей.
Достав пострадавших из ледяной воды, мужчину и ребенка сразу же передали медикам. Как оказалось, в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего пять месяцев.
Напомним, недавно в Киевской области под лед провалились дети. В результате трагедии погибли двое несовершеннолетних.
Кроме того, в Обуховском районе Киевской области житель села Барахты безжалостно убил 74-летнего фермера. Обвиняемый расстрелял мужчину из-за его долгов.
Также мы писали, что в Святошинском районе Киева подросток выпал из окна многоэтажки. Из-за полученных травм он погиб на месте.