На Полтавщині поліцейські врятували чоловіка та немовля, які провалилися під лід

Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям
Увечері 4 лютого у Горішніх Плавнях під лід провалилися чоловік з немовлям. Потерпілі під час події перебували на значній відстані від берега.
Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
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Що відомо
Подія сталася в місті Горішні Плавні на річці Дніпро. Одна з місцевих жінок почула, що хтось прохає про допомогу та одразу зателефонувала до поліції. Тоді ж на місце події негайно прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління.
Так, зі слів свідків та місцевого рибалки було встановлено, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина.
"Чоловік із дитиною у воді перебували на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські, які прибули на виклик", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Діставши потерпілих з крижаної води, чоловіка та дитину одразу ж передали медикам. Як виявилося, у крижану пастку потрапив місцевий чоловік та його онук, якому лише п'ять місяців.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині під лід провалилися діти. Внаслідок трагедії загинуло двоє неповнолітніх.
Окрім того, в Обухівському районі Київської області житель села Барахти безжально вбив 74-річного фермера. Обвинувачений розстріляв чоловіка через його борги.
Також ми писали, що у Святошинському районі Києва підліток випав із вікна багатоповерхівки. Через отримані травми він загинув на місці.