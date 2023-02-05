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Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

5 лютого 2023 13:43
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
На Полтавщині поліцейські врятували чоловіка та немовля, які провалилися під лід
Чоловік заїхав на лід і провалився разом з дитячим візочком
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Увечері 4 лютого у Горішніх Плавнях під лід провалилися чоловік з немовлям. Потерпілі під час події перебували на значній відстані від берега.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

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Що відомо

Подія сталася в місті Горішні Плавні на річці Дніпро. Одна з місцевих жінок почула, що хтось прохає про допомогу та одразу зателефонувала до поліції. Тоді ж на місце події негайно прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління.

Так, зі слів свідків та місцевого рибалки було встановлено, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина.

"Чоловік із дитиною у воді перебували на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські, які прибули на виклик", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Діставши потерпілих з крижаної води, чоловіка та дитину одразу ж передали медикам. Як виявилося, у крижану пастку потрапив місцевий чоловік та його онук, якому лише п'ять місяців.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині під лід провалилися діти. Внаслідок трагедії загинуло двоє неповнолітніх.

Окрім того, в Обухівському районі Київської області житель села Барахти безжально вбив 74-річного фермера. Обвинувачений розстріляв чоловіка через його борги.

Також ми писали, що у Святошинському районі Києва підліток випав із вікна багатоповерхівки. Через отримані травми він загинув на місці.

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