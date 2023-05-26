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Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна

26 мая 2023 16:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 26 мая, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

Об этом информирует ГУР.

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Гаага для Путина

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Путина хотят задержать и доставить в международный трибунал в Гаагу.

"Понимаю, что есть медийщики, которые подхватывают и готовят самые "жареные" факты, но в оригинале было несколько по-другому. Действительно, Путин — явный военный преступник, как и вся его банда. Он действительно — цель №1 с точки зрения задержания и доставки в международный суд в Гаагу", ― заявил представитель ГУР МО Украины.

Однако Андрей Юсов сомневается в целесообразности прилагать сейчас сверхусилия, чтобы физически ликвидировать человека, просто похожего на Путина.

"А вот необходимость его задержать как военного преступника и его приспешников и представить международному трибуналу ― конечно, это вопрос справедливого наказания, который обязательно будет реализован. Гаага для Путина ― неизбежна", ― сказал Андрей Юсов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считают, что специальный трибунал, рассматривающий преступление агрессии Российской Федерации, должен размещаться в Гааге.

В четверг, 4 мая, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Международном уголовном суде в Гааге. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен быть осужден за агрессию РФ.

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