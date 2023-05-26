Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 26 травня, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Про це інформує ГУР.

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Гаага для Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Путіна хочуть затримати і доставити до міжнародного трибуналу в Гаагу.

"Розумію, що є медійники, які підхоплюють і готують найбільш "смажені" факти, але в оригіналі було дещо по-іншому. Справді, Путін ― явний воєнний злочинець, як і вся його банда. Він дійсно ― ціль №1 з точки зору затримання і доставлення до міжнародного суду в Гаагу", ― заявив представник ГУР МО України.

Однак Андрій Юсов сумнівається в доцільності докладати зараз надзусиль, щоб фізично ліквідувати людину, яка просто схожа на Путіна.

"А от необхідність його затримати як воєнного злочинця і його поплічників та представити міжнародному трибуналу ― звісно, це питання справедливого покарання, яке обов’язково буде реалізоване. Гаага для Путіна ― неминуча", ― сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважають, що спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії Російської Федерації, повинен розміщуватись у Гаазі.

У четвер, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має обов'язково бути засуджений за агресію РФ.