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Испанский суд одобрил экстрадицию известного хакера: что такого сделал мужчина

18 февраля 2023 14:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Испанский суд одобрил экстрадицию хакера, сломавшего страницы Байдена и Обамы
Хакер взломал страницы Байдена и Обамы в Twitter
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Высший суд Испании согласовал запрос США об экстрадиции хакера Джозефа Джеймса О'Коннора. Мужчина причастен к взлому аккаунтов высокопоставленных чиновников США.

Об этом пишет международное агентство Reuters.

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Правительство Испании сначала должно утвердить решение суда разрешением на экстрадицию. Однако у подозреваемого еще есть возможность подать апелляцию.

Отмечается, что испанская полиция задержала хакера Джозефа Джеймса О'Коннора еще в июле 2021 года в южном городе Эстепона.

Известно, что Джозеф Джеймс О'Коннор причастен к хакерской атаке на Twitter в июле 2020 года, которая повлияла на ряд проверенных аккаунтов, в том числе тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Байдена и миллиардера Илона Маска.

Тогда также пострадали учетные записи бывшего президента Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардера Билла Гейтса и многие другие.

В материале говорится, что хакер использовал аккаунты для получения цифровой валюты.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские хакеры по сравнению с 2020 годом на 250% больше атаковали Украину.

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