Испанский суд одобрил экстрадицию хакера, сломавшего страницы Байдена и Обамы

Испанский суд одобрил экстрадицию известного хакера: что такого сделал мужчина
Высший суд Испании согласовал запрос США об экстрадиции хакера Джозефа Джеймса О'Коннора. Мужчина причастен к взлому аккаунтов высокопоставленных чиновников США.
Об этом пишет международное агентство Reuters.
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Детали дела
Правительство Испании сначала должно утвердить решение суда разрешением на экстрадицию. Однако у подозреваемого еще есть возможность подать апелляцию.
Отмечается, что испанская полиция задержала хакера Джозефа Джеймса О'Коннора еще в июле 2021 года в южном городе Эстепона.
Известно, что Джозеф Джеймс О'Коннор причастен к хакерской атаке на Twitter в июле 2020 года, которая повлияла на ряд проверенных аккаунтов, в том числе тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии Байдена и миллиардера Илона Маска.
Тогда также пострадали учетные записи бывшего президента Барака Обамы, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, миллиардера Билла Гейтса и многие другие.
В материале говорится, что хакер использовал аккаунты для получения цифровой валюты.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские хакеры по сравнению с 2020 годом на 250% больше атаковали Украину.