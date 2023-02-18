Іспанський суд схвалив екстрадицію хакера, який зламав сторінки Байдена та Обами

Іспанський суд схвалив екстрадицію відомого хакера: що такого зробив чоловік
Вищий суд Іспанії погодив запит США щодо екстрадиції хакера Джозефа Джеймса О'Коннора. Чоловік причетний до злому акаунтів високопосадовців США.
Про це пише міжнародне агентство Reuters.
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Деталі справи
Уряд Іспанії ще має затвердити рішення суду дозволом на екстрадицію. Проте підозрюваний ще має можливість подати апеляцію.
Зазначається, що іспанська поліція затримала хакера Джозефа Джеймса О'Коннора ще в липні 2021 року в південному місті Естепона.
Відомо, що Джозеф Джеймс О'Коннор причетний до хакерської атаки на Twitter у липні 2020 року, яка вплинула на низку перевірених облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та мільярдера Ілона Маска.
Тоді також постраждали облікові записи колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, мільярдера Білла Гейтса та багато інших.
У матеріалі йдеться, що хакер використовував облікові записи для отримання цифрової валюти.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російські хакери у порівнянні з 2020 роком на 250% більше атакували Україну.