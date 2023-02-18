Іспанський суд схвалив екстрадицію хакера, який зламав сторінки Байдена та Обами

Хакер зламав сторінки Байдена та Обами у Twitter

Вищий суд Іспанії погодив запит США щодо екстрадиції хакера Джозефа Джеймса О'Коннора. Чоловік причетний до злому акаунтів високопосадовців США.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

Деталі справи

Уряд Іспанії ще має затвердити рішення суду дозволом на екстрадицію. Проте підозрюваний ще має можливість подати апеляцію.

Зазначається, що іспанська поліція затримала хакера Джозефа Джеймса О'Коннора ще в липні 2021 року в південному місті Естепона.

Відомо, що Джозеф Джеймс О'Коннор причетний до хакерської атаки на Twitter у липні 2020 року, яка вплинула на низку перевірених облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та мільярдера Ілона Маска.

Тоді також постраждали облікові записи колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, мільярдера Білла Гейтса та багато інших.

У матеріалі йдеться, що хакер використовував облікові записи для отримання цифрової валюти.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російські хакери у порівнянні з 2020 роком на 250% більше атакували Україну.