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Іспанський суд схвалив екстрадицію відомого хакера: що такого зробив чоловік

18 лютого 2023 14:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Іспанський суд схвалив екстрадицію хакера, який зламав сторінки Байдена та Обами
Хакер зламав сторінки Байдена та Обами у Twitter
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вищий суд Іспанії погодив запит США щодо екстрадиції хакера Джозефа Джеймса О'Коннора. Чоловік причетний до злому акаунтів високопосадовців США.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

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Деталі справи

Уряд Іспанії ще має затвердити рішення суду дозволом на екстрадицію. Проте підозрюваний ще має можливість подати апеляцію.

Зазначається, що іспанська поліція затримала хакера Джозефа Джеймса О'Коннора ще в липні 2021 року в південному місті Естепона. 

Відомо, що Джозеф Джеймс О'Коннор причетний до хакерської атаки на Twitter у липні 2020 року, яка вплинула на низку перевірених облікових записів, у тому числі тодішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Байдена та мільярдера Ілона Маска.

Тоді також постраждали облікові записи колишнього президента Барака Обами, зірки реаліті-шоу Кім Кардашьян, мільярдера Білла Гейтса та багато інших.

У матеріалі йдеться, що хакер використовував облікові записи для отримання цифрової валюти.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що російські хакери у порівнянні з 2020 роком на 250% більше атакували Україну.

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