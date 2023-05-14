ЕС и G7 запретят возобновлять поставки газа из РФ на маршрутах в Европу, — СМИ

Работник на территории российской производственной компании "Газпром". Фото: росСМИ

Страны G7 совместно с Европейским Союзом планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва ранее сократила поставки. Решение о мерах предосторожности окончательно должны утвердить лидеры Большой семерки на саммите в Хиросиме.

Об этом информирует Financial Times.

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Запрет импорта российского газа

Отмечается, что это решение хотят принять, чтобы воспрепятствовать возобновлению поставок российского трубопроводного газа по маршрутам в Польше и Германии. Россия прекратила поставки в эти страны в прошлом году.

После вторжения в Украину и введенных санкций, Россия перенаправила свои поставки газа в страны, которые не ввели ограничительные меры против Кремля.

Если на саммите будет принято решение, то это станут первые меры предосторожности, которые будут направлены против трубопроводного экспорта российского газа с начала крупномасштабной войны. Также известно, что ЕС сейчас работает над 11-м пакетом санкций против РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры ЕС будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

Напомним, что страны ЕС планируют усилить ограничения по России в сфере энергетики. Представители 27 европейских стран обсудили 11 пакет антироссийских санкций — Евросоюз серьезных возражений против усиления ограничений не высказал.

Соединенные Штаты Америки планируют заняться каналами и путями, по которым Россия обходит западные санкции. Именно эта тема станет одной из главных на встрече министров финансов Большой семерки.