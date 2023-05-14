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ЄС та G7 заборонять відновлювати поставки газу з РФ на маршрутах до Європи, — ЗМІ

14 травня 2023 11:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ЄС та G7 заборонять відновлювати поставки газу з РФ на маршрутах до Європи, — ЗМІ
Працівник на території російської виробничої компанії "Газпром". Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Країни G7 спільно з Європейським Союзом планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких Москва раніше скоротила поставки. Рішення щодо запобіжних заходів остаточно мають затвердити лідери Великої сімки на саміті в Хіросімі.

Про це інформує Financial Times.

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Заборона імпорту російського газу

Зазначається, що це рішення хочуть увалити, аби перешкодити відновленню постачання російського трубопровідного газу за маршрутами в Польщі і Німеччині. Росія припинила поставки в ці країни минулого року.

Після вторгнення в Україну та введених санкцій Росія перенаправила свої поставки газу в країни, які не ввели обмежувальні заходи проти Кремля.

Якщо на саміті буде ухвалене рішення, то це стануть перші запобіжні заходи, які будуть спрямовані проти трубопровідного експорту російського газу від початку великомасштабної війни. Також відомо, що ЄС зараз працює над 11 пакетом санкцій проти РФ. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові обмежувальні заходи ЄС будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

Нагадаємо, що країни ЄС планують посилити обмеження щодо Росії у сфері енергетики. Представники 27 європейських країн обговорили 11 пакет антиросійських санкцій — Євросоюз серйозних заперечень проти посилення обмежень не висловив. 

Сполучені Штати Америки планують зайнятися каналами та шляхами, якими Росія обходить західні санкції. Саме ця тема стане однією із головних на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки.

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